La Secretaría de Educación fomenta la formación del carácter en estudiantes

La Secretaría de Educación impulsa un nuevo enfoque formativo que busca fortalecer en estudiantes, docentes y supervisores las cualidades psíquicas, emocionales y éticas que influyen en su manera de pensar, sentir y actuar. Se trata de una apuesta por el desarrollo del carácter como eje fundamental en la vida escolar.

Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la dependencia, informó que este proyecto comenzó a implementarse desde el actual ciclo escolar, con el propósito de integrar una visión más completa de la formación educativa.

El programa se desarrollará a partir del propio currículum, donde se promoverán hábitos y virtudes como la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Con ello, la Secretaría busca que los estudiantes no solo consoliden conocimientos académicos, sino que también construyan valores firmes que les permitan enfrentar los desafíos actuales y futuros como ciudadanos íntegros.

"El proyecto de formación del carácter es de una envergadura muy amplía pasando por el preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, incluso en la universidad, estamos hablando de seis ciclos formativos de tres años cada uno donde vamos a fomentar todos los elementos que van forjando, que van templando el temperamento", dijo Juan Carlos Flores Miramontes.

Durante su participación en la Cátedra Guillermo Cosío Vidaurri, Flores Miramontes añadió que este proyecto también contempla la participación de los padres de familia para que sus hijos tengan apego seguro, límites positivos y estímulos que permitan tener una mejor condición para el aprendizaje.

Añadió que este proyecto no sólo es de la Secretaría de Educación sino también de organismos empresariales, asociaciones civiles y universidades.

El secretario de Educación presentó ante los asistentes los detalles del programa de Formación del Carácter, al que calificó como un parteaguas en el sistema educativo de Jalisco; explicó que este modelo se fundamenta en la filosofía, la psicología y la neurociencia, y busca formar integralmente a las personas en cuatro dimensiones: ética, intelectual, cívica y de transformación. Destacó que solamente dos estados del país tienen un programa similar.

Al finalizar la conferencia magistral Flores Miramontes recibió un reconocimiento por parte de los miembros de la mesa directiva y del Consejo Consultivo.

