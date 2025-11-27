Impulsan la agricultura regenerativa en los campos de Jalisco

Con el objetivo de impulsar la transición hacia modelos de producción regenerativa en los campos de Jalisco esta se realizó la Cumbre con Ciencia Agroempresarial.

En el evento realizado en un hotel de la ciudad se abordaron temas como la salud del suelo, el ordenamiento territorial, gestión del agua y la economía circular.

“Lo que se busca con esta cumbre es que Jalisco sea vanguardia en producción y en restauración de los recursos naturales; que permita producir más y mejor”, dijo Eric Ricardo Viramontes, director general de Desarrollo Económico de la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado.

El funcionario estatal comentó que el impulso a la agricultura regenerativa tiene que ser un esfuerzo conjunto de gremios, productores, líderes de opinión y gobierno.

“Jalisco se encuentra muy bien, obviamente hay mucho por hacer, pero no nos costó mucho trabajo encontrar a las empresas, el formato del evento era de hablar de casos en vivo, no era hablar de lo que debería ser o se puede hacer sino casos en vivo de empresas que realmente están haciendo esto y que están generado resultados para sus negocios”, precisó.

En el evento participaron productores y representantes de empresas tequileras, ganaderas, de berries, entre otras.

“La meta es establecer un plan de trabajo para largo plazo para que Erick Ricardo Viramontes, director general de Desarrollo Económico de la Secretaría de Agricultura del Gobierno del Estado”, concluyó Eric Viramontes.

El evento fue clausurado por el Secretario de Agricultura, Eduardo Ron Ramos.

