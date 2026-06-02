Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 2 de junio informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Lunes 8 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey