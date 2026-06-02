Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 2 de junio informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 20 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

