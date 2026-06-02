Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 2 de junio de 2026

El clima en El Salto para este martes 2 de junio informa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Viernes 5 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Domingo 7 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala