Durante 2025, el Gobierno de Jalisco continúa impulsando acciones para la protección del medio ambiente, entre ellas el programa de Verificación Vehicular, diseñado para disminuir las emisiones contaminantes y favorecer una mejor calidad del aire en el estado.

El calendario oficial establece que los vehículos con placas terminadas en 9 y 0 deberán cumplir con este requisito en noviembre, siguiendo el orden escalonado que determina los periodos de verificación según el último dígito de la placa.

A continuación te compartimos el calendario:

Enero-febrero: terminación 1

Febrero-marzo: terminación 2

Marzo-abril: terminación 3

Abril-mayo: terminación 4

Mayo-junio: terminación 5

Julio-agosto: terminación 6

Agosto-septiembre: terminación 7

Septiembre-octubre: terminación 8

Octubre-noviembre: terminación 9

Noviembre-diciembre: terminación 0

Costo del servicio

El trámite tiene un costo de 500 pesos si se realiza dentro del periodo correspondiente. En caso de hacerlo fuera del plazo establecido, el monto aumenta a 550 pesos.

El pago puede efectuarse con tarjeta al momento de agendar la cita, y se entrega un comprobante que deberá presentarse el día de la verificación.

También está disponible el programa “Paquetazo 3x1”, que ofrece la verificación y el cambio a las nuevas placas sin costo adicional, siempre y cuando ya se haya cubierto el refrendo anual.

¿Cómo agendar la cita de la Verificación Vehicular?

La cita se programa únicamente a través del sitio web oficial verificacionresponsable.jalisco.gob.mx.

Para ello, es necesario proporcionar los datos del vehículo, la información personal y la tarjeta de circulación, y posteriormente elegir la fecha, hora y centro de verificación disponibles.

