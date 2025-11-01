El día de mañana, domingo 2 de noviembre del 2025, dos carreras pedestres provocarán cierres viales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).De 6:30 a 7:30, con el parque Ex Penal de Oblatos al centro, se cerrará el cuadro formado por las calles Álvares del Castillo, Aldama, Pánfilo Pérez y Francisco de Ayza en la colonia Oblatos. El recorrido iniciará y terminará en la Preparatoria Número 3 de la Universidad de Guadalajara (UdeG).Se consideran las siguientes rutas alternas:Se consideran las siguientes rutas de desvío:Por otro lado, se realizará una carrera pedestre de 6:30 a 10:30 horas por la zona de Providencia y aledañas con el siguiente derrotero:Salida y meta en avenida San Ignacio en su cruce con la avenida Vallarta, pasando por las siguientes calles: Francisco de Celada, Diagonal Golfo de Cortés, avenida México, Avenida Terranova, avenida Providencia, avenida Pablo Neruda y avenida Juan Palomar y Arias.Se consideran las siguientes rutas alternas:Se consideran las siguientes rutas de desvío:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB