Sábado, 01 de Noviembre 2025

Carreras pedestres provocarán cierres viales este domingo (MAPAS)

Toma en cuenta estos cierres viales para el domingo 2 de noviembre

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Este domingo se presentarán diversos cierres viales por la celebración de carreras pedestres. ESPECIAL / FACEBOOK Policía Vial Jalisco

El día de mañana, domingo 2 de noviembre del 2025, dos carreras pedestres provocarán cierres viales en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Cierres viales y alternativas por carrera pedestre de 5K

De 6:30 a 7:30, con el parque Ex Penal de Oblatos al centro, se cerrará el cuadro formado por las calles Álvares del Castillo, Aldama, Pánfilo Pérez y Francisco de Ayza en la colonia Oblatos. El recorrido iniciará y terminará en la Preparatoria Número 3 de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Se consideran las siguientes rutas alternas:

  • En dirección Norte-Sur y viceversa: Esteban Loera, Porfirio Díaz y avenida San Jacinto
  • En dirección Este-Oeste y viceversa: Pablo Valdez, Esteban Alatorre y la Calzada Revolución

Se consideran las siguientes rutas de desvío:

  • En dirección Norte-Sur y viceversa: Manuel Cuesta, Ramón Blancarte, Francisco Sarabia y Felipe Ángeles
  • En dirección Este-Oeste y viceversa: Industria, avenida República y Federico Medrano
ESPECIAL / Policía Vial Jalisco 
Cierres viales y alternativas por carrera pedestre 15K y 30K

Por otro lado, se realizará una carrera pedestre de 6:30 a 10:30 horas por la zona de Providencia y aledañas con el siguiente derrotero:

Salida y meta en avenida San Ignacio en su cruce con la avenida Vallarta, pasando por las siguientes calles: Francisco de Celada, Diagonal Golfo de Cortés, avenida México, Avenida Terranova, avenida Providencia, avenida Pablo Neruda y avenida Juan Palomar y Arias.

Se consideran las siguientes rutas alternas:

  • En dirección Norte-Sur y viceversa: avenida Patria, avenida Acueducto, Luis Pérez Verdía y avenida de las Américas
  • En dirección Este-Oeste y viceversa: avenida Patria, avenida Guadalupe y avenida Manuel Ávila Camacho

Se consideran las siguientes rutas de desvío:

  • En dirección Norte-Sur y viceversa: prolongación avenida de las Américas, avenida Pablo Casals, avenida Adolfo López Mateos
  • En dirección Este-Oeste y viceversa: avenida Naciones Unidas, avenida Manuel Acuña, Calzada Lázaro Cárdenas
 ESPECIAL / Policía Vial Jalisco
