Sábado, 01 de Noviembre 2025

Jalisco |

Sábado de temperaturas semicálidas para Guadalajara

Este es el clima que le espera a la ciudad tapatía para este fin de semana

Por: El Informador

Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no hay registro de lluvia y, se espera un alto índice de radiación U.V. desde las 11:00 hasta las 14:00 horas. ESPECIAL

Las condiciones climáticas para este sábado se originarán gracias a un nuevo frente frío —que ingresará por el norte y noreste de México—; una vaguada en altura junto a las corrientes en chorro polar y subtropical; canales de baja presión sobre el occidente y centro; y la humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, las cuales traerán intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se esperan temperaturas semicálidas, con un alto índice de radiación U.V. en horas centrales del día.

Así estará el clima en la ciudad de Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara el cielo se mantendrá con nubes y claros durante la mayor parte del día, con temperaturas semicálidas que oscilarán entre los 28 y los 16 °C, y ráfagas de viento noroeste que correrán a 29 km/h. Por el momento, las temperaturas mínimas y más altas de la jornada se registrarán en las siguientes horas:

09:00 a 11:00 AM Nubes y claros 18 a 22 °C
02:00 a 05:00 PM Nubes y claros 26 a 27 °C
07:00 a 11:00 PM Cielo despejado 24 a 20 °C

¿Dónde se localiza el Huracán “Melissa”?

Por la noche del viernes, el huracán “Melissa” —de categoría 1— se encontró a 240 km al nornoroeste de Bermuda y a 2 mil 550 km de las costas de Quintana Roo. Debido a su distancia y trayectoria no representa riesgo para México.

“Melissa” ha causado a su paso por el Caribe más de una treintena de víctimas mortales y cuantiosos daños en Jamaica, Haití y Cuba, mientras que en Bahamas y Bermudas su impacto ha sido más leve, según advierte EFE.

 ESPECIAL/IAM
 ESPECIAL/IAM

Con información del SMN, EFE, Conagua, IAM, y Meteored.

