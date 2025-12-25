Extinguen 637 fogatas en Jalisco durante Nochebuena

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco informó que durante la noche del 24 y madrugada del 25 de diciembre detectaron y extinguieron 637 fogatas como parte de los recorridos de supervisión en todo el estado.

La corporación estatal detalló que la zona con más incidencias fueron la Sur – Lagunas – Sureste, con un total de 340 fogatas; le siguió la región Valles, Centro y Área Metropolitana de Guadalajara con 182 fogatas; la región Ciénega con 86 fogatas; la región Sierra Occidental que sumó 17 fogatas; los Altos Norte y Altos Sur con 10 fogatas; y la sierra de Amula con solamente 2.

Dichas acciones permitieron reducir riesgos a la población, prevenir incidentes y proteger la calidad del aire, además de disminuir la probabilidad de incendios y afectaciones al entorno.

Además, como parte de la primera semana del operativo invernal, que comprendió del 19 a la madrugada del 25 de diciembre, se atendieron diversos servicios en las diferentes regiones del estado.

Entre dichos servicios, se encuentran 88 incendios, 83 incidentes relacionados con accidentes y rescates, 47 atenciones médicas prehospitalarias, tres explosiones registradas, 152 personas lesionadas y 10 personas fallecidas, principalmente por incidentes vehiculares.

También se mantiene supervisión en zonas de alta afluencia turística como eventos religiosos, centros recreativos y destinos de playa, donde se han emitido recomendaciones preventivas y brindado apoyo oportuno a la población.

Las autoridades estatales informan que en los próximos días se mantendrán los patrullajes y recorridos preventivos en carreteras, destinos de playa, zonas de montaña, puntos de concentración por eventos religiosos y espacios recreativos, para continuar emitiendo recomendaciones a la ciudadanía y brindar atención inmediata en caso de ser necesario.

