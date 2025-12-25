Activan contingencia atmosférica en Santa Fe por mala calidad del aire

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó a las 10:00 horas dos contingencias atmosféricas fase 1 en la zona de influencia de la estación de monitoreo Santa Fe, al registrar 152 puntos IMECA de los contaminantes PM10 y 125 puntos de PM2.5.

De acuerdo con la dependencia estatal, estos episodios de mala calidad del aire tienen influencia en los municipios de El Salto, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. En ambos casos se registraron índices contaminantes mayores a los 150 y 120 puntos IMECA por dos horas de las partículas contaminantes.

La Semadet informó que también activó una precontingencia en la estación Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, por registrar 120 puntos IMECA, siendo el contaminante predominante son las partículas menores a 10 micras (PM10).

Previamente, se activó una precontingencia por PM10 en la estación Las Pintas con 126 puntos IMECA en El Salto y una precontingencia en la estación Miravalle por los contaminantes PM10 y PM2.5.

La Semadet informó que las partículas finas se acumulan en gran cantidad por factores meteorológicos y se generan principalmente por las quemas de predios rústicos y agrícolas, la quema de pirotecnia no controlada y la suspensión de polvos en las calles.

Ante los episodios de la mala calidad del aire, la Semadet reitera el llamado a la población a no realizar fogatas ni usar pirotecnia no controlada durante esta temporada; el objetivo es cuidar la calidad del aire que todas y todos respiramos.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

