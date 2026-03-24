Expo Plásticos trae lo mejor de la tecnología a Guadalajara

Este martes fue inaugurada la nueva edición Expo Plásticos 2026, el foro de negocios más importante del sector, diseñado para conectar a las empresas transformadoras de plástico con las soluciones que impulsan su crecimiento.

La exposición se realizará del 24 al 28 de marzo en Expo Guadalajara, participan más de 250 empresas expositoras y se prevé la asistencia de más de 17 mil visitantes.

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Expo Plásticos es la exposición internacional y foro de negocios especializada en presentar la tecnología más avanzada en maquinaria, materias primas, equipos periféricos y soluciones en plástico para todas las industrias.

El evento tiene el objetivo de impulsar el desarrollo de una cadena de proveeduría fuerte y eficiente y les permite acceder a lo último en maquinaria, tecnología y soluciones para mejorar la productividad, procesos y rentabilidad de las empresas transformadoras del plástico.

Expo Plásticos crece más en el piso de exposición en 2026

Jorge Arismendi, director de Expo Plásticos, explicó que este año Expo Plásticos creció más de 15 por ciento en el piso de exposición.

"Nos da mucho gusto reunir en este espacio a quienes formamos parte de una industria que ha sido clave de múltiples sectores productivos, como sabemos transformación de plásticos trae retos importantes tanto dentro de nuestras plantas como en el entorno económico donde operamos, en nuestras operaciones diarias tenemos desafíos muy claros, como mejorar la eficiencia de procesos, reducir desperdicios, optimizar el consumo de energía, incorporar materiales sustentables y cumplir con estándares de calidad cada vez más exigentes", comentó.

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La exposición cuenta con la presencia de empresas de más de 20 países Estados Unidos, España, Italia, Alemania, China, India, entre otras.

Susana González, presidenta del Tooling Clúster Jalisco, explicó que esta industria supera los 375 millones de pesos y participa en más del 80 por ciento de todos los procesos productivos.

"Impacta en todos los sectores que podamos imaginar y es que sin duda es uno de los verdaderos habilitadores de la manufactura nacional, pero también es una industria que aún no ha integrado completamente su eslabón más crítico el tooling, se ha subestimado el valor de los moldes y de los herramentales en los procesos productivos, no hay una industria plástica fuerte sin una cadena de suministro integral", comentó.

Laura Romero, directora general de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico, comentó que la dependencia está trabajando en el tema del encadenamiento del sector plástico.

“No podemos enfrentar un nuevo orden mundial donde estamos hablando una renegociación del TMEC sino tenemos una cadena fuerte de suministros en México y Expo Plástico nos genera un alto valor para que todos los jugadores de la industria puedan encontrar en un evento como este proveeduría y sobre todo el nivel que requieren las empresas para poder defender a México en mercados internacionales”

Durante la inauguración del evento también estuvieron presentes Juan Álvaro Hernández, presidente de la Asociación de Fabricantes de Bolsas Plásticas de México; Francisco Ouellet, presidente del Clúster del Plástico; Javier Romo, vicepresidente de Careintra; Antonio Lancaster Jones González, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Pedro Martínez Ponce, director general de Inclusión Regional de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco.

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NA