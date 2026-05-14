Buscan a tres personas desaparecidas en lago de hotel resort de Mascota

Elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) se trasladaron al municipio de Mascota, donde realizan labores de búsqueda de tres personas que fueron vistas por última vez al interior de un lago ubicado en un conocido hotel resort de este municipio.

Los hechos se reportaron alrededor de las 13:30 horas, cuando se informó sobre varias personas ahogadas, sin mayores detalles sobre lo sucedido.

CORTESÍA.

De inmediato, elementos de la UEPCBJ acudieron al sitio para atender el incidente y conocer más sobre lo ocurrido . En el lugar encontraron que siete personas —cuatro adultos y tres menores de edad— realizaban un paseo a bordo de una lancha, la cual comenzó a hundirse, hasta el momento, por causas desconocidas.

“Empleados del lugar lograron rescatar con vida a dos adultos y un menor, así como recuperar a un menor sin signos vitales. Continúan desaparecidos dos adultos y una menor”, señaló la UEPCBJ, que procedió con la búsqueda de las tres personas restantes.

La corporación estatal informó que personal operativo realizó un sondeo en el punto del incidente, donde detectó una profundidad aproximada de 25 metros, además de una ligera corriente hacia la orilla, por lo que ya se iniciaron las primeras inmersiones para las labores de búsqueda y recuperación.

La información continúa en proceso de verificación y actualización conforme avanzan los trabajos en la zona.

En el lugar trabajan oficiales de la Comandancia Regional #9, con sede en Talpa de Allende.

Los hechos deberán ser investigados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Jalisco para determinar o descartar responsabilidades por lo sucedido , mientras que el cuerpo del menor fue trasladado a las instalaciones regionales del Servicio Médico Forense.

CORTESÍA.

SV