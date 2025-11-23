De acuerdo con el pronóstico del tiempo, este domingo 23 de noviembre se estima que Guadalajara volverá a tener una jornada de cálida a calurosa, especialmente en horas de la tarde. Conoce los detalles del clima a continuación:

En su reporte diario, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para Jalisco ambiente fresco a templado durante la mañana, siendo frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas altas del estado. Prevé, además, posibles chubascos en algunas zonas de la entidad.

Durante la tarde, se espera un ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 15 km/h en la región, con rachas de 30 km/h a 50 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco estima una mañana fresca y cielos mayormente despejados. Por la tarde, el ambiente será de cálido a caluroso en la ciudad, cielos parcialmente nublados con baja probabilidad de lluvia (10 por ciento).

Asimismo, se prevé una noche fresca, con algunas nubes dispersas.

Se estima que la temperatura máxima durante el día alcance los 29° C, y la mínima, los 14°.

Clima Nacional

Pronóstico de lluvias para hoy 23 de noviembre de 2025:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla (regiones Sierra Norte y Sierra Nororiental), Estado de México y Tabasco.

Posible caída de nieve o aguanieve: norte de Sonora y Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 23 de noviembre de 2025:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Durango (noroeste), Tamaulipas (suroeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Chiapas (istmo y costa), Puebla (suroeste) y Campeche.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 23 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas altas de Baja California, Sonora, Durango, San Luis Potosí (suroeste), Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 23 de noviembre de 2025:

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: Chihuahua y Durango.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Chiapas; y de componente norte: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Nuevo León y Tamaulipas; y con posible formación de torbellinos o tornados: Coahuila (norte).

Viento de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California y el golfo de Tehuantepec.

Con información de SMN y Jalisco Alerta

