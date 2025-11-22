Luego de la insistencia de Omar Harfouch sobre un presunto fraude en la forma en que se desarrollaron las votaciones de Miss Universo 2025, el presidente de la Organización del certamen, el mexicano Raúl Rocha Cantú, respondió en búsqueda de disipar las polémicas.

Harfouch aseguró que se conformó un comité externo al jurado oficial, para elegir a 30 finalistas a unos días de que se realizara la final, y como no estaba a favor de eso, decidió renunciar a su tarea.

Este viernes, Rocha Cantú mostró a una reportera de CNN un intercambio de mensajes que, vía WhatsApp, sostuvo con Omar Harfouch, quien habría confundido un evento de Beyond the Crown con el concurso oficial. Esto, para acabar con malas versiones y defender la transparencia del certamen.

Beyond the Crown, cómo explicó Miss Universo esta misma semana a través de un comunicado, es una iniciativa social que funciona de manera independiente al concurso principal y que está enfocado en liderazgo, servicio, educación, salud e inclusión. Un comité ajeno al jurado, se conforma para ello.

En su explicación con celular en la mano, Raúl Rocha Cantú mostró los mensajes en los que Harfouch le dice que es mejor cancelar una preselección injusta y repetirla al día siguiente, ya con todos los jurados presentes.

"No puedo estar involucrado en asuntos oscuros", escribió el exjuez.

"Y yo le dije: te cancelaré, no puedes ser más juez", detalló el mexicano.

Fue cuando Omar Harfouch cuestionó su salida y recibió una respuesta contundente, según se extrae de los mensajes.

"Estuvimos hablando de nuestro programa Beyond the Crown, del programa filantrópico para beneficio social en el que se ha estado trabajando durante todo un año y usted ha arruinado este proyecto con su desafortunado mensaje", escribió Rocha Cantú.

Harfouch se excusó afirmando que desconocía del asunto y nadie le había informado.

El mexicano precisó a la reportera que sería lo único que diría al respecto.

"Esa es la razón (de su cancelación), él mintió por querer reflectores en dos minutos y en Miss Universo nadie puede llamarlos, las únicas son ellas (las concursantes) las que deben brillar", subrayó Raúl Rocha Cantú.

Omar Harfouch, en tanto, asegura que dará las pruebas de sus dichos a mediados del próximo año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB