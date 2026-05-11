La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, criticó el actuar de Morena y la Presidenta Claudia Sheinbaum en el caso de Rubén Rocha Moya, quien es señalado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La emecista acusó que Morena “insiste en minimizar este grave caso” y en contraste, señaló que se trata de un hecho que no solo es inédito, sino “muy delicado” para el país por los señalamientos en contra del mandatario con licencia, lo que incluye ayudar al Cártel de Sinaloa, permitir el paso de droga, proteger operaciones criminales, recibir sobornos, entre otros.

“No solamente lo reprobamos, sino que exigimos que la Presidenta de la República haga frente a las consecuencias de la responsabilidad de que Morena, desde hace muchos años, esté vinculada con la criminalidad”, dijo en entrevista.

La ex diputada federal reclamó que la situación de violencia en la entidad a raíz de la guerra entre las facciones del grupo criminal (los Chapitos por un lado y la Mayiza por el otro) han provocado que se tenga “a la ciudadanía de rodillas”, no solamente con los asesinatos, sino refiriéndose a la pérdida de empleos, disminución del turismo, entre otros, provocando reducción en los ingresos para la población de aquella entidad.

Dicha situación ha provocado que se hayan registrado más de 3 mil asesinatos en aquella entidad desde el 9 de septiembre de 2024 hasta el mes de marzo pasado como parte de la fractura interna y el conflicto entre la facción de los Chapitos y los Mayos, surgida a raíz del plagio de Ismael “Mayo” Zambada por Joaquín Guzmán López, quien lo entregó a las autoridades de Estados Unidos.

Mirza Flores reiteró que las acusaciones contra Rubén Rocha se tratan de “un hecho histórico y vergonzoso para el país”, reclamando que nunca había sido acusado un gobernador en funciones.

“Esto pone a Sinaloa en el foco o debajo de la lupa internacional de un lugar peligroso. Eso a la ciudadanía primeramente no le conviene y segundo, los deja en condiciones de mucha vulnerabilidad. La parte en que el gobernador pide licencia obligado por esta penosa circunstancia deja a la ciudadanía en condición de doble vulnerabilidad”.

La coordinadora estatal emecista exige que la Fiscalía General de la República (FGR) fije una postura y comience con las investigaciones para aclarar los señalamientos contra el mandatario con licencia de Sinaloa.

Por lo pronto, Flores urge a que se deje de proteger a funcionarios ligados al crimen organizado: “Dejar de proteger a los funcionarios que están vinculados con la criminalidad, no solamente Sinaloa, sino de todo el país”.

Entre algunos de los que mencionó la coordinadora emecista jalisciense, están Adán Augusto López por el caso de su ex secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar la organización criminal de “La Barredora”; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, cuyo ex esposo es señalado de huachicol, siendo sus visas de Estados Unidos canceladas por aquel país.

Flores también citó el caso del ex alcalde de Tequila, Diego Rivera, actualmente preso e investigado por los delitos de extorsión y vínculos con la delincuencia organizada.

“Tuvieron que elevarse el nivel de denuncias para que la presidenta tomara cartas en el asunto porque por todo el tiempo se hicieron denuncias por parte de la ciudadanía, comerciantes, de los tequileros, extorsión, de malos manejos del dinero, prepotencia por parte del presidente, y sus nexos con células criminales”, dijo.

Llama Mirza Flores a más candados a aspirantes a cargos públicos

La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, reiteró su llamado para que se refuercen las medidas de selección de aspirantes a cargos públicos con el fin de evitar que personas con vínculos criminales o antecedentes penales lleguen a ocupar cargos de elección popular.

Esto se da tras los señalamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, quien incluso tuvo que solicitar licencia al cargo para hacer frente a investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) a petición de las autoridades estadounidenses.

Sin embargo, para la coordinadora emecista, son los partidos políticos los que deben establecer mayores filtros y garantizar a la ciudadanía los mejores perfiles para competir por cargos de elección popular.

“Los partidos políticos son responsables de la selección de los candidatos, no los candidatos, es la selección que los partidos políticos hacen”, dijo.

Por lo tanto, consideró que se deben de enfocar que cada partido refuerce las medidas y requisitos para elegir a sus candidaturas y evitar “que se laven las manos diciendo ‘no fui yo, fue el candidato’, porque quieren poner la carga de la responsabilidad en los candidatos”, porque afirmó que la primera responsabilidad del tema recae en los partidos políticos.

Otro caso es el del ex alcalde de Tequila, Diego “N”, señalado por delitos de extorsión y presuntos vínculos con la delincuencia organizada, quien ya es investigado y se encuentra preso tras ser detenido por autoridades federales.

Mirza Flores señaló que, al menos desde Movimiento Ciudadano, seguirán con su estrategia de elegir candidaturas no con base en tómbolas, ocurrencias o amiguismos, sino elegir personas con alta probidad, fama pública y con tiempo trabajando para el proyecto emecista, que tengan una “probada responsabilidad”, como aseguró que lo han hecho por años.

Medida afirmativa en Zapopan se excede, afirma Mirza Flores

La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, acusó que la medida afirmativa para que solamente sean postuladas mujeres de la comunidad indígena, diversidad sexual o con alguna discapacidad para la alcaldía de Zapopan en la elección de 2027, se excede.

El señalamiento se da luego que la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificara dicha resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (Triejal), modificando los lineamientos originales emitidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), en los cuales se establecía que en 8 municipios de Jalisco solo se postularían mujeres a la contienda por la presidencia municipal, entre ellos Zapopan y Tonalá, debido a que en dichos municipios nunca ha gobernador de forma electa una mujer.

“Nadie estaba pidiendo que se consideraran estas medidas y exceden de las medidas afirmativas que ya había dictado el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Es excesiva y no supera un argumento adecuado de proporcionalidad”, comentó.

Por dicha razón, Mirza Flores consideró que la impugnación de Movimiento Ciudadano a los lineamientos no tienen un diagnóstico claro.

“Nosotros lo impugnamos porque consideramos que esta medida no tiene un diagnóstico ni técnico ni estadístico y mucho menos empírico que justifique la necesidad de esta medida”.

Flores señaló que se vulnera el derecho constitucional de las mujeres de acceder a sus derechos políticos – electorales. Critican que, aun con dicha medida afirmativa, no hay evidencia que pueda resolver algún problema social y deja de lado la posibilidad de participar para miles de mujeres en la elección de 2027 por la alcaldía de Zapopan.

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AO

