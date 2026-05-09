Un ataque a balazos ocurrido durante la madrugada en el municipio de Zapopan dejó saldo de un hombre fallecido y cuatro más lesionadas.

Los hechos fueron reportados durante la madrugada cuando elementos de la Comisaría de Seguridad Pública Municipal recibió un reporte cerca de las 04:29 horas donde se alertaba de un ataque a balazos.

Por dicha razón, los oficiales se trasladaron hasta el cruce de las calles Michoacán y Quintana Roo, en la colonia El Mante hasta donde también llegaron paramédicos de la Cruz Verde para atender varios reportes sobre detonaciones de arma de fuego en el lugar, con personas heridas de bala.

Unos minutos después llegaron los socorristas, quienes trasladaron a la Cruz Verde Las Águilas a tres hombres heridos de bala. Poco tiempo después, personal del Hospital Arboledas reportó a las autoridades la llegada de dos hombres con impactos de bala, uno de 44 y otro de 25 años de edad.

Sin embargo, uno de los lesionados, el hombre de 44 años murió cuando recibía atención médica, ya que presentaba tres impactos de bala distribuidos en el abdomen y el tórax, mientras que el joven de 25 años presentaba lesiones en el antebrazo y la pierna derecha, según lo informado por la autoridad municipal.

La esposa del fallecido informó a las autoridades municipales que ambos salían de su domicilio cuando observaron dos vehículos, una camioneta pick-up y un sedán, cuyos ocupantes abrieron fuego en su contra.

Como evidencia, en el lugar de los hechos quedaron múltiples casquillos de arma corta, así como cuatro vehículos con impactos de bala: una Mitsubishi Montero color gris, un Chevrolet color negro, un Ford Figo blanco y un Ford Fiesta rojo.

Al lugar acudieron agentes de la Fiscalía del Estado y peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para hacerse cargo de las investigaciones y del traslado del cuerpo a sus instalaciones, donde deberá ser entregado a sus familiares.

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AO

