Hablar de hantavirus —la enfermedad que mantiene en vilo ahora mismo a miles de personas—, es remontarse al pasado 1 de abril de 2026, cuando el crucero de expedición MV Hondius zarpó desde la ciudad de Ushuaia, en Argentina, con destino a la Antártida. Lo que parecía ser un viaje turístico por el Atlántico Sur se transformó en una pesadilla médica al confirmarse un brote de hantavirus que, hasta el momento, ha cobrado la vida de tres pasajeros y mantiene a varios otros hospitalizados.

Actualmente, la embarcación se encuentra en un complejo y sin precedentes proceso de evacuación en el puerto de Tenerife, en las Islas Canarias de España, bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad. Decenas de pasajeros de múltiples nacionalidades están siendo repatriados a sus países de origen en vuelos militares y medicalizados.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha intervenido de manera rápida, confirmando que el patógeno responsable de la muerte del primer pasajero corresponde al hantavirus de los Andes. Esta variante específica, endémica de Sudamérica, es la única cepa de virus conocida por la ciencia que, en casos muy raros y bajo condiciones de contacto estrecho y prolongado, puede llegar a transmitirse directamente de persona a persona.

¿Qué le sucede a tu cuerpo si te contagias pon hantavirus?

Cuando el hantavirus logra ingresar a tu organismo, generalmente a través de la inhalación de partículas virales microscópicas provenientes de heces, orina o saliva de roedores infectados, comienza un periodo de incubación silencioso. Este lapso de tiempo puede durar entre una y ocho semanas antes de que el sistema inmunológico detecte la amenaza invasora y comience a reaccionar de forma violenta para defenderse.

Los primeros síntomas de la infección son fácilmente confundibles con una gripe fuerte, un resfriado común o fatiga extrema por el viaje. El paciente infectado experimenta fiebre alta repentina, escalofríos constantes, dolores musculares intensos, dolores de cabeza punzantes y, en una gran cantidad de casos, problemas gastrointestinales severos como náuseas, vómitos o diarrea.

A pesar de los síntomas descritos, la verdadera gravedad de la enfermedad se manifiesta cuando la infección avanza hacia el Síndrome Pulmonar por Hantavirus. En esta fase crítica y potencialmente mortal, los diminutos vasos sanguíneos de los pulmones se inflaman severamente y comienzan a filtrar líquido, lo que inunda los alvéolos pulmonares y provoca una asfixia progresiva y una severa dificultad para respirar.

El corazón del paciente también sufre un impacto físico al intentar bombear sangre oxigenada a través de unos pulmones que se encuentran prácticamente colapsados, lo que puede derivar rápidamente en una falla cardíaca fulminante. La tasa de letalidad específica de la cepa del Virus de los Andes suele ser alta, alcanzando entre el 30% y el 50% de los casos confirmados.

Mira: Dos pasajeros dan positivo en hantavirus tras haber sido evacuados del crucero

¿Cuáles son las medidas de prevención y qué hay del panorama actual?

Hasta ahora, tres personas han muerto desde el inicio del brote y al menos cinco pasajeros desembarcados previamente también resultaron infectados. La Organización Mundial de la Salud reiteró que el riesgo para la población general es bajo. “Esto no es otro COVID. Y el riesgo para la población es bajo”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Esto se debe a que la transmisión de humano a humano requiere un contacto prolongado y muy cercano, limitando el potencial de una pandemia global. Para protegerte de cualquier variante de esta enfermedad., te recomendamos aplicar las medidas preventivas recomendadas por los especialistas:

Mantente alejado de lugares cerrados, oscuros o abandonados donde pueda haber nidos de roedores silvestres.

Abre puertas y ventanas por al menos 30 minutos antes de ingresar a limpiar cabañas, sótanos o bodegas.

Si debes limpiar zonas de alto riesgo, utiliza siempre cubrebocas de alta eficiencia y guantes de uso rudo.

Rocía una mezcla de agua con cloro sobre las superficies sucias para evitar que el polvo contaminado flote en el aire que respiras.

En el caso específico de la emergencia en el MV Hondius, las autoridades sanitarias internacionales continúan rastreando meticulosamente a los pasajeros que desembarcaron en paradas previas como Santa Elena. Mientras tanto, los pacientes que ya han sido evacuados hacia países como Francia, Estados Unidos y los Países Bajos permanecen bajo estricta cuarentena y observación médica.

La ciencia médica actual no cuenta con una vacuna preventiva ni un tratamiento antiviral específico para curar el hantavirus, por lo que el soporte respiratorio temprano en un hospital es la única línea de defensa efectiva.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO



