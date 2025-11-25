Exhiben deficiencias del SIAPA en glosa; director evade caso Eli Castro

Entre múltiples cuestionamientos y severas críticas por las deficiencias en el servicio de agua a la población y el caso de Eli Castro, el director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez, compareció ante el pleno del Congreso de Jalisco.

Diputados criticaron severamente los cortes y el agua turbia suministrada a las viviendas y usuarios; la contratación de Eli Castro; opacidad en contrataciones; la falta de renovación de redes hidráulicas y drenaje; las estrategias para la recuperación de la cartera vencida; la atención a las inundaciones en temporada de lluvias, entre otros temas.

El director del SIAPA, Antonio Juárez, evadió responder los cuestionamientos y críticas de diputados locales por la contratación de Eli Castro, exservidora pública del organismo que no contaba con la preparación ni requisitos y cobraba un sueldo de 73 mil pesos mensuales, al asegurar que el caso se encuentra en etapa de investigación.

"El tema de la señorita Eli Castro es una investigación que está en proceso, es una investigación de la cual se está revisando tanto el Tribunal de Justicia Administrativa, como lo que es la Fiscalía Anticorrupción. A mí me gustaría ser y además soy muy respetuoso de esos temas, seguramente en su oportunidad ellos van a dar a conocer lo que resulte de la investigación. Yo quisiera no pronunciarme al respecto por no caer en alguna falta".

EL INFORMADOR / A. Navarro

Al respecto, los diputados como Alejandro Puerto, Mariana Casillas o Candelaria Ochoa criticaron la respuesta del funcionario intermunicipal.

"Es vergonzoso y a la gente le debe dejar preocupada porque esto evidencia un problema más grande, no que ni siquiera los directivos de las instituciones saben qué hacen sus subordinados. No saben cuántas personas están sin trabajar, aunque no cumplan el perfil técnico", indicó el legislador.

"Su silencio es inevitable y conveniente y termina diciendo más que cualquier tecnicismo o tabla de valor que nos presente o cualquier discurso preparado que ya tuviera, más que cualquier cifra que le acomodaron. Su silencio confirma la opacidad que ha sostenido durante toda su gestión", dijo Mariana Casillas.

Otras diputadas, como Valeria Ávila, exigieron cuentas sobre las auditorías y diagnósticos que se acordaron para autorizar el incremento del 9.65% en las tarifas del SIAPA para este año, así como la propuesta de reingeniería del organismo. César Madrigal llamó a la urgencia de renovar la red de colectores.

El diputado Leonardo Almaguer reclamó por la opacidad del organismo, y la diputada Gabriela Cárdenas reclamó que las administraciones estatales anteriores permitieron el deterioro del SIAPA, acusando desfalcos.

EL INFORMADOR / A. Navarro

EL INFORMADOR / A. Navarro

EL INFORMADOR / A. Navarro

EL INFORMADOR / A. Navarro

Por otro lado, Juárez Trueba respondió que se ha trabajado en renovar la red hidráulica del organismo y atender la cartera vencida con una estrategia de cobranza para recuperar recursos.

Por su parte, Ernesto Marroquín, secretario de Gestión Integral del Agua, también compareció con algunos cuestionamientos sobre las funciones de la dependencia y las necesidades para concretar proyectos hidráulicos en el Estado.

Marroquín destacó la necesidad del segundo acueducto Chapala–Guadalajara para hacer eficiente la cantidad de agua extraída desde el lago, así como evitar la mala calidad del agua; también el acueducto de la presa Calderón a la Planta Potabilizadora número 3, en el oriente de la ciudad, con el fin de suministrar el agua que llega desde dicha presa y la de El Zapotillo a la metrópoli.

Además, no descartó la posibilidad de contratar asociaciones público–privadas para financiar dichos proyectos y ante el reclamo por la falta de recursos del Gobierno Federal: "Vamos a tener que buscar asociaciones público–privadas o algunas fuentes alternativas de financiamiento", dijo.

El funcionario habló sobre las acciones para el saneamiento del Río Santiago, como la rehabilitación de colectores, control de maleza e intervenir plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otras.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

