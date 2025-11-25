El contagio del virus del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) se ha duplicado desde 2010, a pesar del descenso global del 36% de nuevos casos. Así lo reflejó el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) en un informe publicado este martes con motivo del Día Internacional del SIDA, que se celebra el 1 de diciembre.

Contrario a las alarmantes cifras, la organización celebró los progresos alcanzados hasta ahora, con una reducción de los contagios del 61% y una bajada de las muertes del 70% desde que las cifras alcanzaran máximos en 1996 y 2004, respectivamente.

Sin embargo, los datos se quedan cortos en los objetivos que ONUSIDA se había propuesto para 2025 y el progreso alcanzado hasta ahora podría peligrar, advirtió la organización.

"A finales de 2024, el mundo estuvo más cerca que nunca en tres décadas de erradicar el SIDA como amenaza a la salud pública para 2030, pero los recortes en financiación y los retrocesos en derechos humanos están poniendo este progreso en riesgo", alertó en un comunicado.

Para alcanzar los objetivos de 2030, la organización necesita 22 mil millones de dólares anuales, pero el año pasado recibió un 17% menos con respecto a esa cifra.

Estos son los grupos poblacionales más vulnerables a contraerlo

Según informes de ONUSIDA, en 2010, el contagio del VIH en hombres homosexuales y bisexuales representaba el 9% de los nuevos casos en el mundo, pero, durante 2024, este creció hasta el 18% . En el caso de las mujeres trans, los contagios de VIH en este grupo poblacional han pasado a representar del 1 al 3% en 14 años.

Las nuevas infecciones en el resto de grupos especialmente vulnerables al VIH, en este caso personas que se inyectan drogas y trabajadoras sexuales y sus clientes, ha descendido desde 2010.

Aun así, fuera del África Subsahariana, dos tercios de los nuevos casos de VIH se siguen dando en estas poblaciones vulnerables, debido a la marginación, la discriminación y, en algunos casos, la criminalización que sufren, que agrava los factores de riesgo, subrayó ONUSIDA en el informe.

AO

