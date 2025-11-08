La mañana de este sábado 37 mil 263 aspirantes a bachillerato y licenciatura en la Universidad de Guadalajara (UdeG) realizaron el examen de admisión, lo que representa el 97.04 por ciento de los registros que se tenían contemplados para esta jornada, informó la casa de estudios.

En total habían sido citados 38 mil 368 personas para el examen. De los aspirantes que sí acudieron a alguno de los centros universitarios de la red universitaria, 35 mil 629 corresponden a nivel licenciatura, mientras que el resto, un millón 617, aplicaron para ingresar al Sistema de Educación Media Superior (SEMS).

El campus que registró mayor asistencia fue el Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), pues asistieron siete mil 512 aspirantes de los siete mil 739 convocados. En tanto, El Centro Universitario de Chapala (CUChapala) reportó el mayor porcentaje de asistencia con 98 por ciento, ya que se presentaron a la prueba 89 de 90 citados.

El coordinador general de Control Escolar de la UdeG, Fabián Morales Cobos, recordó que, una vez realizado el examen de admisión, se debe entregar toda la documentación para concluir con el proceso. El periodo para entregar el certificado de bachillerato y acta de nacimiento estará abierto del 10 de noviembre al 16 de diciembre, y deben cargarse en el sitio web https://tramitepi.escolar.udg.mx/SeguimientoPI.

“Cabe recordar que los que son egresados de preparatorias de la UdeG no es necesario que lo hagan, pero tienen que cerciorarse de que en su solicitud, en su cita de examen, sí venga el código capturado […]. Si no está su código capturado, tienen que acudir a la oficina de Control Escolar de su centro para que les capturen su código, para que les podamos obtener su promedio electrónico. Si no vienen de preparatorias de la UdeG sí es necesario que suban su documentación”, dijo.

El dictamen de admisión será publicado el 12 de enero de 2026 en los canales oficiales de la casa de estudios, así como en los sitios web www.escolar.udg.mx y www.gaceta.udg.mx. Las clases iniciarán el lunes 19 de enero.

En tanto, Morales Cobos, destacó que la jornada, que inició a las 9:00 horas, trascurrió con saldo blanco, además de que se contó con el apoyo de dos mil trabajadores y voluntarios que se sumaron en cada plantel. Asimismo, resaltó los gestos de apoyo a aspirantes que se registraron en varios centros universitarios.

En el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) se entregaron kits con una manzana, jugo, barritas y calcomanías. Por su parte, en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) se recibió a aspirantes que salían del examen con porras y batucada, mientras que las rectoras del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD) y del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), antes de ingresar a la prueba, mostraron a los alumnos los espacios de sus respectivos campus y compartieron consejos para reducir el nerviosismo con ejercicios de yoga.

