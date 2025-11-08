Sorteo del Servicio Militar Nacional cambia de fecha en Zapopan

El Ayuntamiento de Zapopan informó que el Sorteo del Servicio Militar Nacional cambió de fecha en el municipio, por ello si eres uno de los jóvenes que tiene que cumplir con esta obligación o conoces a alguien que cumpla los requisitos, deberán tomar nota de la modificación.

En el Sorteo del Servicio Militar Nacional se determina la forma en que los jóvenes deberán cumplir con su deber ciudadano, conforme a los establecido en la Ley y Reglamento del Servicio Militar Nacional.

Nueva fecha en Zapopan del Sorteo del Servicio Militar Nacional

De acuerdo con el Gobierno de Zapopan la nueva fecha del Sorteo organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), será el domingo 23 de noviembre a las 8:30 de la mañana en el Auditorio Benito Juárez.

Dicho trámite aplica para la Clase 2007, es decir los jóvenes que cumplen o cumplieron 18 años durante este año y que tramitaron su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional en 2025.

También el sorteo es dirigido a los remisos, aquellos que cuando cumplieron la mayoría de edad no tramitaron su cartillas militar.

Por su parte las mujeres interesadas en realizar su Servicio Militar Nacional de forma voluntaria, deberán acudir a la instalación militar más cercana a su domicilio durante los primeros días del mes de enero de 2026 para registrarse.

¿Cómo funciona el Sorteo del Servicio Militar Nacional?

Cada año, durante uno de los domingos de noviembre, se lleva a cabo esta fase en las Juntas Municipales y Alcaldías de Reclutamiento, en este proceso se define la manera en que los jóvenes mexicanos alistados cumplirán con su Servicio Militar Nacional (S.M.N.), a través de una tómbola con bolas de diferentes colores.

Bola blanca: Toca encuadrarse. El joven deberá cumplir con el servicio militar en los Centros de Adiestramiento del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea Mexicana.

Toca encuadrarse. El joven deberá cumplir con el servicio militar en los Centros de Adiestramiento del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea Mexicana. Bola negra: El joven queda a disponibilidad, significa que no tiene que asistir al adiestramiento.

