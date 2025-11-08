Capturan a presunto agresor sexual en Mexicaltzingo

Policías tapatíos adscritos a la División Especializada en Atención a la Violencia contra Mujeres (DEAViM) detuvieron a un sujeto que presuntamente abusó sexualmente de una mujer al interior de un hotel en la colonia Mexicaltzingo.

A través del C5 Guadalajara se recibió un reporte en el que una mujer pedía ayuda al interior de dicho inmueble en el cruce de avenida Niños Héroes y 16 de septiembre. A la llegada de los oficiales, la madre de la víctima explicó que su hija había salido la noche anterior con compañeros de la escuela, pero no regresó a casa.

Por ello, llamó a la joven, de 27 años, quien le dijo que se encontraba con una persona desconocida, el presunto agresor, en un lugar también desconocido. Entonces mandó su ubicación a su madre, quien realizó el reporte.

Así, el detenido, identificado como Omar ‘N’ de 31 años fue puesto a disposición de un agente del ministerio público, donde se determinará su situación legal y se abrirá la respectiva carpeta de investigación.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año al menos nueve mil 930 mujeres en todo México han llamado a números de emergencia para denunciar acoso u hostigamiento sexual. Ocho mil 704 han presentado una denuncia ante Fiscalías estatales.

