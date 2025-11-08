Sábado, 08 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Tapatíos toman las calles para exigir justicia por Carlos Manzo

La movilización inició en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en donde alrededor de las 350 personas, se manifestaron para exigir justicia por el asesinato del ex alcalde de Uruapan

Por: Osiel González Hernández

El contingente denunció el incremento de la violencia en Michoacán. ESPECIAL

Esta mañana, alrededor de las 350 personas, se manifestaron en la Zona Centro y en la colonia Americana para exigir justicia por el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre en la plaza principal del municipio, durante las celebraciones por el Día de Muertos.

La movilización inició en la Glorieta de las y los Desaparecidos. Posteriormente, el contingente avanzó por Niños Héroes, Chapultepec Sur e Hidalgo, lo que ocasionó interrupciones en el flujo vehicular. No se registraron incidentes durante la manifestación, mientras que elementos de la Policía Vial acompañaron a los manifestantes. Se habilitaron vías alternas a las vialidades cerradas.

El contingente denunció el incremento de la violencia en Michoacán, además de que exigieron a las autoridades federales justicia por el homicidio del ex edil. 

A la fecha, tras el asesinato, se identificó a Víctor Manuel Ubaldo, un joven de 17 años originario de Paracho, Michoacán, como el único relacionado con el homicidio. También se dio a conocer que era consumidor de metanfetamina. Las investigaciones arrojan que al menos otros dos sujetos estarían involucrados, así como el Cártel Nueva Generación (CNG).

