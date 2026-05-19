La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó, mediante un boletín, que este miércoles 20 de mayo de 2026 se llevará a cabo una suspensión del servicio de luz con una duración exacta de ocho horas en la localidad de Cajititlán, perteneciente al municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Este corte temporal del servicio eléctrico en el municipio del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) comenzará a las 08:00 horas, como parte de una jornada de mantenimiento programada por la dependencia.

Duración y horarios específicos del corte de luz de la CFE

La CFE ha sido enfática al detallar que la suspensión provisional del suministro de energía eléctrica se extenderá por un periodo de ocho horas. Los habitantes de la zona afectada no contarán con el servicio eléctrico desde las 08:00 hasta alrededor de las 16:00 horas del miércoles. Este lapso ha sido establecido por la dependencia para llevar a cabo los trabajos correspondientes en la infraestructura eléctrica de la región.

Cajititlán, la localidad afectada en Tlajomulco de Zúñiga

La interrupción temporal del servicio eléctrico no afectará a todo el municipio, sino que se concentrará específicamente en una sola localidad. De acuerdo con la información proporcionada por la CFE, el corte de luz de ocho horas se aplicará exclusivamente en la localidad de Cajititlán, ubicada dentro del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Durante la jornada, únicamente esta región experimentará la suspensión provisional del suministro de energía eléctrica mientras se desarrollan las labores de mantenimiento.

ESPECIAL

Motivos de mantenimiento y seguridad de las cuadrillas

La suspensión provisional del suministro de energía eléctrica en Cajititlán tiene un propósito específico detallado por la comisión. El objetivo principal de estos trabajos es mejorar la calidad y continuidad del servicio eléctrico. Para lograr esta mejora, es estrictamente necesario interrumpir el servicio durante las ocho horas mencionadas. La dependencia reiteró que, para garantizar la seguridad de las cuadrillas de mantenimiento que realizarán las labores, estos trabajos solo pueden ejecutarse con las líneas desenergizadas. Es decir, la interrupción del suministro eléctrico es una medida de seguridad obligatoria para proteger a los trabajadores de la CFE mientras operan en la zona.

Atención a usuarios y canales de comunicación de la CFE

Ante esta interrupción temporal del servicio eléctrico de ocho horas, la Comisión Federal de Electricidad expresó su agradecimiento por la cooperación y comprensión de los usuarios de la localidad de Cajititlán. La dependencia reconoce el impacto de la suspensión provisional del suministro de energía eléctrica y, por ello, mantiene abiertos sus canales de atención. Para cualquier reporte, duda o aclaración relacionada con este corte de luz programado para el miércoles 20 de mayo de 2026, el canal oficial de comunicación establecido por la Comisión Federal de Electricidad es el número telefónico 071. A través de este medio, los usuarios podrán comunicarse directamente con la dependencia.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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