Examen de admisión de la UDG: ¿cuándo salen publicados los resultados?

Este sábado, aspirantes de Jalisco y otros estados de la República Mexicana asistieron a los planteles educativos de la Universidad de Guadalajara para presentar su examen de admisión para el calendario 2026-B, el cual les abrirá el camino para obtener uno de los lugares disponibles dentro de la prestigiosa institución.

Registros de la propia casa de estudios señalan que a este ejercicio se presentaron cerca de 40 mil jóvenes que buscan ingresar a alguno de los más de 100 programas educativos de nivel superior que ofrece a lo largo de su Red Universitaria. Esto refleja la alta demanda que mantiene esta institución, siendo una de las más importantes a nivel nacional.

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El examen, que tuvo lugar este 23 de mayo, forma parte de la Prueba de Aptitud Académica, la cual evalúa las diferentes habilidades que presentan los aspirantes en ámbitos matemáticos, verbales y cognitivos.

La evaluación se realiza mayormente en los salones de los campus a los que los jóvenes aspiran ingresar y se lleva a cabo durante varias horas, periodo en el que los interesados no pueden ingresar con objetos que apoyen su conocimiento, como celulares, relojes inteligentes, audífonos o cualquier dispositivo electrónico.

Esto con el objetivo de garantizar la transparencia, equidad y seguridad del proceso de admisión, así como promover un ambiente de silencio y concentración para todos los participantes.

Una vez finalizado el examen, los aspirantes habrán completado la primera parte del proceso de admisión; el siguiente paso, y quizá el más importante, será esperar la publicación de resultados.

¿Cuándo se publican los resultados del examen de la UdeG?

La Universidad de Guadalajara confirmó que los resultados o dictamen de admisión estarán disponibles para consulta el lunes 10 de agosto de 2026 a partir de las 00:00 horas.

Los aspirantes deberán ingresar a cualquiera de los canales oficiales de la Universidad de Guadalajara para corroborar si fueron aceptados en el plantel de su elección.

¿Cómo consultar los resultados de admisión de la UdeG?

Para consultar los resultados de admisión de la UdeG existen dos opciones oficiales principales. Ambas son rápidas y sencillas de realizar.

Consulta individual

Ingresa al portal de la Coordinación General de Control Escolar. Ve al apartado de “Aspirantes” y selecciona “Seguimiento de Trámites”. Inicia sesión con tu número de registro, fecha de nacimiento y contraseña. Ahí podrás ver tu dictamen oficial, tu puntaje y si fuiste admitido o no.

Listas de la Gaceta UdeG

Entra al sitio oficial de la Gaceta UdeG. Busca la sección de publicaciones o “Dictamen de Admisión” correspondiente al ciclo escolar al que aplicaste. Descarga el documento PDF que contiene los listados y busca tu número de registro.

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Con miles de aspirantes buscando un lugar dentro de la Universidad de Guadalajara, el proceso de admisión 2026-B vuelve a demostrar la gran demanda que tiene esta institución educativa en todo el país. Ahora, tras concluir el examen de ingreso, los estudiantes deberán mantenerse atentos a la publicación de resultados en los canales oficiales de la UdeG para conocer si lograron formar parte de esta nueva generación universitaria.

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