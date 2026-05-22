Esta tarde el Ayuntamiento de Zapopan celebró el primer aniversario del programa Mi Primera Chamba.

El coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, Salvador Villaseñor Aldama, confirmó que a lo largo de este primer año, Mi Primera Chamba ha enlazado a 270 jóvenes en 387 empresas aliadas nacionales y trasnacionales , a quienes les ha pagado la primera quincena, para incentivar la contratación final en estos espacios laborales formales.

"Hay que subrayar que estos jóvenes fueron contratados con todas las prestaciones de ley y sueldos bien remunerados", afirmó.

Entre las empresas participantes en el programa se encuentran OXXO, Grupo Alsea y el Corporativo Star Gdl.

Reconocen cumplimiento de compromiso de campaña

Miguel Ángel Ixtláhuac Baumbach, regidor del Ayuntamiento de Zapopan, agradeció a las empresas la colaboración que tienen para este programa.

Miguel Ángel Ixtláhuac Baumbach, regidor del Ayuntamiento de Zapopan. EL INFORMADOR / A. NAVARRO

"Queremos que más empresas puedan sumarse a este programa que ayuda mucho a las juventudes", destaca el regidor, quien confirma que este fue un compromiso de campaña que cumplió el presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie.

Buscan fortalecer la experiencia laboral juvenil

El edil reconoció que la intención es brindar experiencia laboral inicial para las y los beneficiarios y los invita a mantener este esfuerzo. "Van a cosechar los frutos de estar trabajando y estudiando", destaca.

Jóvenes beneficiarios agradecen el apoyo

Melinna Fernanda Alférez García, joven representante de usuarios y beneficiarios del Programa Mi Primera Chamba, agradeció el apoyo otorgado por el Gobierno de Zapopan.

EL INFORMADOR / A. NAVARRO

"Estoy muy feliz de poder ser la voz que represente a tantos jóvenes que tenemos el anhelo de poder iniciar en el ámbito laboral para tener un futuro digno", indicó.

Programa brinda estabilidad económica

Melinna Fernanda reconoció que este tipo de programas dignifican a las juventudes.

"No solo es un subsidio económico, significa estabilidad y recibir el apoyo que tenemos cuando apuestan por nosotros", agrega la joven.

La beneficiaria reconoce que el apoyo económico se convirtió en un respaldo para vivienda, comida y cuidado de las y los jóvenes.

¿Cómo participar en Mi Primera Chamba?

Los jóvenes interesados en participar en el Programa Mi Primera Chamba deben ingresar a la plataforma de adelantezapopan.com y buscar el micrositio llamado Mi Primera Chamba, donde encontrarán la información de las empresas aliadas.

Posteriormente deberán llenar la solicitud e ingresarla.

Obstáculos para la inserción laboral juvenil

Entre los principales obstáculos identificados por gobiernos y estudios laborales para la inserción laboral juvenil destacan:

Dificultad para adquirir experiencia profesional

Desajuste entre la formación académica y las vacantes disponibles

Empleos temporales o sin prestaciones

Abandono de la búsqueda laboral

Precarización salarial

Mayor afectación en mujeres jóvenes

Mi Primera Chamba en números

270 jóvenes beneficiados

387 empresas aliadas

1.5 millones de pesos de inversión

Participación para jóvenes de 18 a 27 años de edad

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