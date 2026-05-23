Un presunto responsable del delito de abuso sexual infantil y violencia familiar fue detenido por elementos de la Fiscalía de Jalisco, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

La dependencia estatal informó que se trata de Israel “N”, quien fue aprehendido por los agentes del Ministerio Público este viernes, en calles de la colonia El Campesino, en aquel municipio, luego de que los elementos ministeriales cumplimentaran un mandato decretado por el Juzgado Primero de Control y Juicio Oral Especializado en Violencia Contra las Mujeres del Primer Distrito Judicial, con sede en Guadalajara.

De acuerdo con las investigaciones por parte de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2023, al interior del domicilio del presunto agresor y la víctima, quienes eran pareja sentimental. No obstante, según se señala en la denuncia, Israel “N” previamente comenzó a tener actitudes violentas con la víctima.

De esto se le acusa a Israel “N”

El día de los hechos, el presunto agresor al parecer intentó obligar a la víctima a tener relaciones sexuales. Sin embargo, recibió una respuesta negativa, razón por la cual la encerró en la vivienda donde se encontraban, la cual está ubicada en la colonia Felipe Ángeles, también en Tlaquepaque. Pese a ello, la mujer pudo salir del lugar luego de haber pedido auxilio a través de un chat vecinal.

Por lo tanto, la mujer acudió a interponer la denuncia y el Ministerio Público inició las investigaciones que permitieron identificar al presunto responsable y obtener la orden de aprehensión en su contra, que ya fue ejecutada.

Fiscalía determinará situación del detenido

Una vez detenido, será trasladado hasta el juzgado que lo requería, donde se definirá su situación legal en las próximas horas. Será la Fiscalía la que exponga los datos ante un juez con el fin de determinar si el hombre deberá permanecer en prisión preventiva y, si es así, el tiempo que permanecería en ella hasta el cierre de las indagatorias correspondientes.

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OB