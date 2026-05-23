Un hombre deberá pasar más de 18 años en prisión tras haber recibido una sentencia condenatoria por abuso sexual infantil agravado en perjuicio de una menor de edad, y por violencia familiar y lesiones en agravio de su pareja sentimental.

Se trata de César Alejandro “N”, quien el 22 de septiembre de 2021 fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Zapopan tras haber cometido dichos delitos en contra de las víctimas.

El hombre acusado fue señalado directamente por su pareja sentimental y la hija de la mujer, luego de que el hombre cometió los abusos contra la menor de edad y, posteriormente, agrediera físicamente a la madre al ser descubierto en plena agresión en contra de la menor de edad.

Por esta razón, fueron policías municipales de Zapopan quienes realizaron el aseguramiento inmediato del agresor para evitar mayores daños a las víctimas.

Las indagatorias permitieron confirmar que las agresiones se registraron en aquella fecha en un domicilio ubicado en la colonia Lomas de la Primavera, en el municipio de Zapopan.

Luego de que los hechos fueron denunciados, el agente ministerial que realizó las indagatorias reunió las pruebas necesarias y puso a disposición del juzgado a César Alejandro “N”, donde reconoció su culpabilidad y se sometió a un procedimiento abreviado, afirmó la Fiscalía estatal.

"César Alejandro “N”, donde reconoció su culpabilidad y se sometió a un procedimiento abreviado", se indicó por parte de la dependencia estatal en un comunicado.

Es por esta razón que el juez le dictó una condena por 18 años, 11 meses y 12 días de prisión, así como el pago de la reparación del daño por 64 mil 800 pesos por el daño causado a las víctimas.

El proceso fue llevado a cabo por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

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