Presentan amparo para que todas las mujeres puedan contender por la alcaldía de Zapopan

A fin de que todas las mujeres puedan postularse a la alcaldía de Zapopan en las elecciones de 2027, la Comisión de Mujeres del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco presentó esta tarde un amparo indirecto en el Tribunal Electoral de Jalisco, con el que se busca revocar la resolución del órgano especializado en materia electoral.

Partidos políticos deberán postular mujeres

El Tribunal obligó a partidos políticos a postular a mujeres que pertenezcan a algún grupo en situación de vulnerabilidad, como integrantes de pueblos originarios, de la diversidad sexual o personas con una discapacidad permanente. La presidenta de la Comisión, Beatriz Mora Medina, afirmó que el recurso que presentaron busca vigilar y fomentar los derechos de todas las mujeres.

EL INFORMADOR / J. ACOSTA

“Nosotras estamos convencidas de que una acción afirmativa nunca debe vulnerar los derechos de una mujer, en este caso, de votar y ser votada”. Señaló que debe haber "una cancha pareja" para que todas las mujeres, sin distinción, puedan participar en el proceso electoral, como lo dictaminó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC).

"Estamos también convencidas de que hay varios perfiles de mujeres que pueden llegar a ocupar estos puestos y no nos gustaría que ninguna de ellas pudiera quedar fuera por esta restricción que están señalando desde el Tribunal". Mora Medina alertó que, con la resolución del Tribunal, se prohíbe a mujeres preparadas postularse a la presidencia municipal de Zapopan.

Se garantizarán los derechos político-electorales de las mujeres

También presentarán, a través del Consejo de Cámaras Industriales, una serie de recomendaciones para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres en las elecciones del próximo año.

El coordinador de los Industriales de Jalisco, Antonio Lancaster-Jones, apuntó que el amparo colectivo es respaldado por 10 mujeres. Enfatizó que no se busca excluir de la contienda a candidatas en situación de vulnerabilidad, sino hacer valer los derechos adquiridos que han ganado las mujeres y "un piso parejo".

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"Lo que estamos presentando va enfocado a buscar un piso parejo. Que puedan buscar (la alcaldía) con cualquier condición que tengan. Que no sea restrictivo, sino inclusivo para todos. Creo que es momento de que las mujeres tomen los espacios; hoy no los tienen. La realidad es que todavía nos hacen falta muchos espacios que las mujeres tomen, y algo que estamos haciendo desde la iniciativa privada es generar esa agenda de igualdad de condiciones.

"Cualquier condición puede ser, en cualquier posición, pero que no sea limitativo", comentó. Desde el Consejo, anotó, trabajan con la Organización Internacional del Trabajo en recomendaciones para garantizar igualdad en las elecciones de 2027. "Estamos haciendo varias estrategias", subrayó.

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AS