Estos son los tres estados mexicanos que se integran a la Guía Michelin

Este miércoles se dio a conocer que Jalisco, Yucatán y Puebla se incorporaron a la edición de la Guía Michelin México, el prestigiado reconocimiento gastronómico.

Con la incorporación de las tres nuevas entidades, la selección reflejará ahora la riqueza gastronómica del occidente y el centro del país, así como una importante influencia de la cocina maya.

El anuncio se llevó a cabo en la Ciudad de México y fue realizado por el director internacional de las guías de Guía Michelin, Gwendal Poullennec. Durante el comunicado, también estuvo presente la Secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora.

Gregorio Godoy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac Jalisco), resaltó la importancia de que el estado se haya integrado a esta importante lista.

"Para el gremio restaurantero y turismo gastronómico entrar a una de las guías de mayor importancia del turismo gastronómico mundial, el aparecer en la guía ya nos da una ventaja sobre otros competidores, además de que habla del crecimiento de la industria gastronómica y de lo bien que Jalisco se ha posicionado a nivel internacional", comentó.

Además, Godoy recordó que, desde hace más de dos años, se comenzó a trabajar la integración de Jalisco a esta guía.

Por su parte, la Secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, destacó la importancia de que la cocina de Jalisco sea incluida en este catálogo, ya que permitirá impulsar el turismo a través de la gastronomía.

“Que una guía del prestigio y reputación de Michelin llegue a nuestro estado es una gran oportunidad de decirle al mundo de qué estamos hechos, que ”Jalisco es México" es mucho más que un slogan. Cada vez que se representa la gastronomía de México en el mundo con un buen tequila, con una birria, con una buena torta ahogada está Jalisco de manera intrínseca", afirmó.

En sus dos primeras ediciones, la guía incluía restaurantes ubicados en Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Oaxaca y Nuevo León.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, apuntó que la llegada de la Guía Michelin ha contribuido al desarrollo de las economías locales y nacionales , gracias a la proyección internacional que otorga a los destinos y a sus propuestas gastronómicas.

