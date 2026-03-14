Estos son los niveles del Lago de Chapala y presas de Jalisco

El Lago de Chapala y la mayoría de las principales presas de Jalisco mantienen niveles favorables de almacenamiento al inicio del año, resultado de las lluvias acumuladas durante el último temporal. Los registros representan un respiro luego de varios años marcados por condiciones de sequía en la región.

De acuerdo con el reporte técnico de monitoreo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), ninguna de las presas estratégicas del estado se encuentra en condición crítica. Aunque algunos embalses se mantienen por debajo de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), el almacenamiento general se mantiene dentro de rangos considerados estables para esta época del año.

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En la cuenca del Río Lerma, el Lago de Chapala —principal fuente de abastecimiento para el Área Metropolitana de Guadalajara— se ubica actualmente al 70.6% de su capacidad, con un almacenamiento de 5 mil 575.34 hectómetros cúbicos y una extracción de 5.02 metros cúbicos por segundo. Aunque se encuentra por debajo del NAMO, el embalse conserva un nivel estable que permite mantener el suministro hídrico para la metrópoli.

Este cuerpo lacustre, alguna vez conocido como el mar chapálico, ha mostrado una recuperación significativa tras el temporal de lluvias pasado, lo que ha permitido sostener niveles superiores a los registrados durante años recientes de sequía.

Según datos del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), el Lago de Chapala aporta alrededor del 60% del agua que consume la Área Metropolitana de Guadalajara, por lo que su nivel continúa siendo un indicador clave para la seguridad hídrica de la región.

En la cuenca del Río Santiago, la presa Ingeniero Elías González Chávez, conocida como Presa Calderón, registra un nivel de 70.18% de su capacidad, con un almacenamiento de 56.14 hectómetros cúbicos y una extracción de 2.375 metros cúbicos por segundo. Este embalse continúa siendo una fuente importante de suministro para zonas del norte y poniente de la metrópoli.

Otros embalses de esta cuenca también presentan niveles estables. La presa El Cuarenta se ubica al 85.32% de su capacidad, mientras que El Salto alcanza el 90.21%. Por su parte, La Red reporta un 74.2% y La Sauceda 83.5%, esta última sin extracción registrada. La presa Tenasco mantiene un almacenamiento de 49.86%, con extracciones mínimas.

En la cuenca del Río Ameca destaca la Presa La Vega, que se encuentra al 112.37% de su capacidad, por encima del NAMO, con un almacenamiento de 49.484 hectómetros cúbicos y una extracción de 2.477 metros cúbicos por segundo.

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En tanto, en la cuenca del Río Armería, la presa Trigomil registra un nivel de 49.33% de su capacidad, con un almacenamiento de 123.35 hectómetros cúbicos, mientras que la presa Tacotán se ubica al 52.3%, ambas por debajo del NAMO pero con extracciones controladas.

Finalmente, en la cuenca Costa de Jalisco, la Presa Cajón de Peña reporta un nivel de 78.95% de su capacidad, con un almacenamiento de 394.75 hectómetros cúbicos y una extracción de 18.055 metros cúbicos por segundo, consolidándose como uno de los embalses con mayor volumen en el estado.

En conjunto, los registros reflejan una situación hídrica relativamente favorable para Jalisco al inicio del año, con presas que, si bien presentan variaciones en sus niveles, mantienen reservas suficientes para el abastecimiento y el manejo del recurso en las distintas cuencas del estado.

YC