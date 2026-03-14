Activan alerta atmosférica por incendio en chatarrera de Tonalá

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó una alerta atmosférica en el municipio de Tonalá debido a un incendio registrado en una chatarrera de la colonia La Noria.

La dependencia informó que la alerta se encuentra vigente desde las 15:00 horas en el municipio tonalteca.

PONTE AL DÍA: Se incendia chatarrera en La Noria, en Tonalá

La medida fue activada para las zonas de San Gaspar de las Flores, La Noria, Los Amiales, así como para los fraccionamientos Urbi Montecarlo, Jardines del Prado, Residencial El Prado y áreas aledañas.

La Semadet emitió diversas recomendaciones para la población, entre ellas evitar cualquier tipo de quema para no incrementar los contaminantes atmosféricos; reducir las actividades al aire libre; permanecer en interiores con puertas y ventanas cerradas; y proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

X/@AireySaludAMG

El incendio fue reportado en una chatarrera ubicada en el cruce de las calles La Noria y La Vereda, en la colonia La Noria, cercana a la zona de San Gaspar, en el municipio de Tonalá.

Hasta el momento, se estima que el sitio afectado abarca un área aproximada de 200x200 metros.

La actualización más reciente señala que, tras más de una hora de labores de combate, autoridades municipales informaron que el incendio se encuentra confinado y sin riesgo de propagación, aunque los trabajos para su control continúan en el lugar.

YC