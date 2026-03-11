Anuncian inversiones para mejorar calidad del agua en ZMG

Ante los distintos reportes de mala calidad y mal olor en el agua que es suministrada a habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, principalmente en la que llega a la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle, el Gobierno de Jalisco anunció algunas inversiones con el fin de mejorar la calidad del vital líquido.

El secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín, señaló que se invertirán mil 100 millones de pesos para intervenir de manera inmediata colectores en los municipios de Tlajomulco de Zúñiga, El Salto y Tlaquepaque, así como para la construcción de una planta de bombeo que permitirá llevar agua desde la presa La Calera hasta el tanque de cambio de régimen, ubicado junto a la planta potabilizadora número 5.

Con esta infraestructura se busca evitar la contaminación del sistema a través del canal Las Pintas.

El funcionario hizo un llamado a los municipios metropolitanos para reforzar las acciones de vigilancia y supervisión de cuerpos de agua con el fin de evitar contaminar cuerpos de agua.

Esto luego que el gobernador Pablo Lemus señalara que, parte de los problemas de mala calidad del agua se debían a descargas irregulares de aguas residuales en cuerpos de agua que abastecen a la ciudad.

Ante esta situación, se explicó que el Gobierno de Jalisco comenzó a trabajar de manera cercana con los gobiernos municipales de Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto e Ixtlahuacán de los Membrillos para atender el problema.

Marroquín también comentó que habrá coordinación constante con la Comisión Nacional del Agua, para garantizar el cuidado del agua que llega a los hogares y negocios del estado.

El funcionario detalló que la Secretaría de Gestión Integral del Agua, en conjunto con el gobierno federal, tiene proyectadas inversiones importantes para garantizar el abastecimiento y mejorar la calidad del agua en la ciudad, por ejemplo, la construcción del segundo acueducto Chapala – Guadalajara y la modernización de la PP1.

Por su parte, el alcalde de Tlajomulco, Quirino Velázquez, señaló que su municipio participa activamente en estas tareas de vigilancia y coordinación con el resto de autoridades metropolitanas.

YC

