Estos son los mejores árboles de Navidad en Guadalajara, según calificaciones de Google

La Navidad es una de las temporadas más esperadas del año, un momento en el que familias y amigos se reúnen para convivir, compartir regalos y llenar los hogares de un ambiente festivo. Además de los encuentros y celebraciones, una de las tradiciones más arraigadas en estas fechas es la decoración de casas y espacios públicos con luces, colores y, por supuesto, el icónico árbol navideño.

En México, esta costumbre de origen pagano se ha vuelto tan popular que resulta casi imposible ingresar a un hogar durante diciembre sin encontrarse con un árbol adornado con esferas, escarcha, estrellas y otros detalles propios de la temporada.

Te puede interesar: El desconocido parque de Guadalajara con un árbol gigante de vochos que pocos conocen

Si este año deseas continuar con la tradición y te encuentras en Guadalajara, pero aún no sabes dónde adquirir un árbol que sorprenda a todos tus invitados , aquí te compartimos los lugares mejor valorados en Google para comprar tu arbolito navideño.

¿Dónde comprar un árbol de Navidad en Guadalajara?

Basándonos en las calificaciones y comentarios de los usuarios en Google, estos son algunos de los sitios más recomendados:

Árboles de Navidad Colibrí

Ubicado en la calle Pablo Valdez, en la colonia San Joaquín, este punto es uno de los favoritos de los tapatíos. Con más de una década de experiencia, el establecimiento se especializa en árboles naturales nacionales e importados, los cuales destacan por su calidad. Su equipo confirma la disponibilidad por teléfono y mantiene horarios accesibles durante la temporada.

Árboles de Navidad GDL

Localizado en la colonia Atlas, este distribuidor ha ganado popularidad por su oferta en línea. Aquí puedes encontrar árboles y artículos navideños de marcas reconocidas a nivel nacional, ideal para quienes prefieren comparar y ordenar desde casa. Su misión se basa en ofrecer productos de excelente calidad y garantizar la satisfacción del cliente en cada compra.

Árboles de Navidad GDL Importados

Si lo que buscas es un árbol natural traído directamente de Oregón, en Estados Unidos, esta opción puede interesarte. Este proveedor trabaja de manera totalmente digital y ofrece servicio a domicilio en toda la Zona Metropolitana de Guadalajara, operando 24 horas para mayor comodidad. Su propuesta destaca por la practicidad y la posibilidad de recibir tu árbol sin salir de casa.

También puedes leer: Tres lugares navideños en Guadalajara para visitar con la familia antes del 25 de diciembre

Si decides decorar tu hogar con un toque natural este año, cualquiera de estas opciones puede ser el inicio perfecto para llenar tus espacios de espíritu navideño. Cada lugar ofrece distintas características, ya sea experiencia, variedad, venta en línea o servicio a domicilio, pero todos cuentan con buenas valoraciones por parte de los usuarios.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP