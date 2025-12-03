Coparmex Jalisco respalda el alza al salario; llama a prepararse para la reducción de jornada laboral

El Centro Empresarial de Jalisco (Coparmex) respaldó los acuerdos alcanzados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) para actualizar el salario mínimo general a 315.04 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2026, así como el consenso para implementar una jornada laboral de 40 horas semanales bajo un esquema gradual desde 2027.

Ambos acuerdos son resultado de un diálogo tripartito responsable entre colaboradores, empleadores y Gobierno , que demuestra que es posible fortalecer el ingreso sin poner en riesgo la estabilidad del empleo formal ni la operación de las empresas.

En un comunicado, Coparmex Jalisco señaló que el incremento al salario mínimo cumple con los principios de la Nueva Cultura Salarial.

“El ajuste aprobado, que incluye un aumento directo del 6.5% y un Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $17.01 pesos, permitirá que el salario mínimo alcance el 100% de la línea de bienestar familiar, cumpliendo el objetivo trazado por la Nueva Cultura Salarial impulsada por Coparmex desde 2016.

"Para Jalisco, donde coexisten micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, este ajuste representa una decisión técnica y equilibrada que reconoce la diversidad productiva del estado. Como lo hemos expresado en ocasiones anteriores, impulsamos la mejora del ingreso de las y los colaboradores, siempre que los ajustes sean graduales, responsables y sostenibles para evitar efectos como cierres o mayor informalidad”, indicó.

Con el fin de facilitar la adecuada aplicación del aumento salarial, el organismo sugirió a las empresas de Jalisco identificar a los colaboradores que perciben salario mínimo, aplicar los nuevos montos conforme a la zona y explicar a los equipos los posibles efectos fiscales en el ingreso neto.

“Cabe señalar que el nuevo salario es obligatorio únicamente para quienes reciben el mínimo general o profesional; para otros salarios, las revisiones deben acordarse libremente según la capacidad y condiciones de cada empresa”, precisó.

Implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas

Asimismo, Coparmex Jalisco valoró el acuerdo para avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas semanales , cuya implementación será paulatina mediante la reducción de dos horas por año a partir de 2027.

“Este esquema permitirá a las empresas reorganizar sus procesos y absorber el impacto operativo y financiero. En Jalisco, donde las mipymes representan el 95% de las unidades económicas, hemos subrayado la importancia de una implementación ordenada.

"Nuestros análisis estiman que una reducción inmediata habría generado un impacto anual de más de 24 mil millones de pesos, y que 53% de las empresas anticipaba afectaciones directas en su operación”, explicó.

Con esta medida, cerca de 950 mil colaboradores en Jalisco que actualmente laboran más de 40 horas semanales se verán beneficiados. El acuerdo anunciado brinda la certidumbre necesaria para seguir generando empleo formal sin frenar la competitividad del Estado.

“De igual manera, recomendamos a las empresas planear con anticipación la transición”, concluyó.

EE