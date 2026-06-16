IDEFT capacita a futuros operadores de tractocamión quinta rueda en Jalisco

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT), a través de su Centro de Capacitación y Adiestramiento de Conductores (CAT), está formando a futuros operadores de tractocamión quinta rueda en Jalisco. Este programa busca cubrir la creciente necesidad de personal calificado en el sector de autotransporte de carga, vital para la economía nacional. La capacitación se centra en habilidades de manejo y seguridad.

Los aspirantes se capacitan para convertirse en operadores profesionales de tractocamión, iniciando la mayoría desde cero. El curso busca desarrollar habilidades fundamentales para la conducción profesional. Prepara a los participantes para enfrentar los desafíos que implica el transporte de carga en carreteras y centros logísticos.

La dirección general del IDEFT está a cargo de Salvador Cosío Gaona, con el impulso del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Estas autoridades fortalecen la formación de personal altamente calificado.

Formación especializada para el autotransporte

El instructor Ignacio Nicanor Fonseca explicó que "algunos saben conducir un camión unitario, pero un tractocamión articulado es completamente diferente." Añadió que "aquí les enseñamos a dimensionar la unidad, conocer sus capacidades y realizar correctamente las maniobras necesarias para operarla con seguridad y eficiencia."

Además de la práctica en campo, los alumnos reciben formación teórica crucial. Esta abarca normatividad, seguridad vial y operación de vehículos pesados, brindando una preparación completa para su incorporación al mercado laboral. La capacitación asegura una comprensión integral del funcionamiento de las unidades.

IDEFT

José Luis Moreno Rojas, director del CAT, subrayó la importancia de estos programas. Dijo que "se responden a las necesidades reales del sector productivo y contribuyen a la profesionalización de quienes buscan construir una carrera en el autotransporte federal y privado."

Oportunidades laborales en Jalisco

La demanda de operadores capacitados sigue en aumento en todo el país, lo que hace que estos programas sean una oportunidad. Los participantes pueden acceder a empleos mejor remunerados y con amplias posibilidades de desarrollo profesional en el sector.

El instructor Ignacio Nicanor Fonseca extendió una invitación a la ciudadanía para acercarse al CAT. Animó a conocer la amplia oferta de capacitación disponible para quienes deseen formarse en este campo. "Tenemos cursos muy completos que combinan práctica, conocimientos técnicos y formación especializada", afirmó.

IDEFT

En el CAT, "no solo aprenden a operar una unidad, también adquieren las herramientas necesarias para desempeñarse profesionalmente en el sector." Esto destaca el enfoque integral del instituto para el desarrollo de los futuros operadores.

Con iniciativas como esta, el IDEFT reitera su compromiso de generar oportunidades de crecimiento para los jaliscienses. Lo hace a través de programas de capacitación de calidad que fortalecen la empleabilidad y contribuyen al desarrollo económico del estado.

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