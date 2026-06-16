Mundial 2026: Nombran a esta comida típica de Guadalajara como el platillo más irremplazable del torneo

Guadalajara tiene el platillo más original de las ciudades sedes del Mundial de Futbol FIFA 2026. Canada Sports Betting clasificó el platillo imprescindible de cada una de las 16 ciudades mundialistas de los tres países y determinó que la torta ahogada es el platillo más irreemplazable del torneo."Birote que solo sube a la altitud de Guadalajara. Panaderos de otras ciudades lo han intentado. Ninguno lo ha logrado", dice el documento.Las otras dos ciudades mexicanas sede, como Monterrey, ocuparon el cuarto lugar por el cabrito al pastor, mientras que Ciudad de México se ubicó en el lugar 13 por los tacos al pastor.Otras ciudades destacadas en el tema gastronómico fueron Nueva York, que terminó en el quinceavo puesto, y Los Ángeles, que obtuvo el lugar 16.Por su parte, trabajadores de restaurantes de tortas ahogadas de la ciudad destacaron la distinción que le dieron al tradicional platillo tapatío."Eso es una promoción y ahorita que ha habido mucho extranjero han venido coreanos a probar la torta ahogada y sí les gusta", dijo Ángel, empleado de Tortas Ahogadas Enrique, ubicada en el Centro de Guadalajara."Es bueno, es positivo que haya un platillo típico de Guadalajara representado en el Mundial 2026 y creo que esto nos puede ayudar a incrementar las ventas porque habrá más promoción y más gente vendrá a probarlas", dijo Guadalupe, empleada de Tortas Las Grandes, ubicadas en El Santuario.En total fueron evaluados 80 platillos en 16 ciudades mundialistas según su autenticidad para esa ciudad, utilizando frecuencia de fuentes, credibilidad local y reconocimiento turístico.Puedes consultar la guía completa en el siguiente enlace: canadasportsbetting.ca/world-cup-2026-food-guide.La clasificación completa:Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppXP