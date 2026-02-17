La bebida de Jalisco que todos deberían probar al menos una vez

Siempre que se habla de las bebidas tradicionales de Jalisco, a la mente de muchos salta el tequila, y es lógico, al ser la más representativa de México en el mundo. Sin embargo, nuestro Estado tiene otras joyas gastronómicas que merecen atención, especialmente cuando se trata de líquidos para acompañar los alimentos o quitar el calor.

Una de esas bebidas, también conocida, pero menos popular, aunque muy deliciosa, es el "tejuino". Es refrescante, con raíces profundamente arraigadas en la cultura indígena, y se convierte en una experiencia que todos deberían probar al menos una vez, o al menos esa es la sugerencia según la inteligencia artificial (IA).

El tejuino, ¿qué es?

Si no vives en el occidente del país, seguramente no has probado el tejuino. Esta es una bebida fermentada, ligeramente dulce y agria, elaborada a base de masa de maíz y piloncillo. Tradicionalmente, se le añade un toque de jugo de limón y se sirve con hielo, lo que la vuelve ideal para la temporada de calor que va de abril a julio. Su textura espesa y su sabor único lo diferencian de cualquier otra bebida que hayas probado.

A pesar de su sencillez, el tejuino es el resultado de una tradición que data de tiempos prehispánicos. En sus orígenes, era una bebida ceremonial. Hoy, su consumo se ha popularizado en varias regiones del occidente de México, pero Jalisco sigue siendo el corazón de esta tradición.

Para preparar tejuino, se sigue una receta sencilla. Primero, la masa de maíz se mezcla con agua hasta obtener una especie de atole. Luego, se añade piloncillo para endulzar y se deja fermentar. Este proceso natural es lo que le da al tejuino su sabor característico, ligeramente ácido.

Para servirlo, se suele mezclar con más agua, jugo de limón y un poco de sal. En muchos lugares, se le agrega nieve de limón para potenciar su frescura.

En Jalisco, el tejuino se vende comúnmente en carritos que se colocan en las esquinas, pero sobre todo en tianguis, frente a alguna plaza, tienda o edificio. No necesitas buscar mucho: los tejuineros suelen estar en todos lados.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, el tejuino contiene aproximadamente entre 60 y 80 gramos de azúcar por litro, mientras que un refresco de cola contiene hasta 300 por litro; por esto es una opción saludable para quitar el calor y acompañar los alimentos.

