CFE: ¿Cuánto tardará en regresar la luz en los cortes de marzo en estos municipios de Jalisco?

A través de un comunicado oficial, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a la población que el próximo 5 de marzo se llevarán a cabo cortes de luz en algunos estados de Jalisco.

La CFE indicó que el motivo de estos cortes de luz será derivado de la reubicación y modificación de estructuras, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica para hacer mantenimiento o reubicar estructuras de la red eléctrica para poder hacer mejoras al servicio.

¿En qué municipios de Jalisco habrá cortes de luz?

De acuerdo al comunicado, los trabajos previstos serán en algunas zonas de la Región Valles, Jalisco; estos son los tres municipios:

San Juanito de Escobedo

Etzatlán

San Marcos

¿Cuánto durarán los cortes de luz en Jalisco?

El comunicado señala que los cortes de luz serán de las 9:00 a las 16:00 horas ; es decir, tendrán una duración de siete horas.

En el mismo comunicado, la CFE reafirmó su compromiso de que los trabajos se llevaran a cabo con las condiciones de seguridad necesarias y con el menor impacto posible para la población.

Para cualquier reporte, duda o aclaración, comunícate al 071.

¿Qué hacer en caso de corte de energía eléctrica?

Para el próximo corte de luz del 5 de marzo en los municipios de Jalisco: En San Juanito de Escobedo, Etzatlán y San Marcos se recomienda apagar y desenchufar los electrodomésticos, especialmente los de cocina y planchas.

Cargar los dispositivos que necesites antes del corte. No olvides que, cuando regrese la luz, no conectes todos los aparatos al mismo tiempo para evitar sobrecargas.

