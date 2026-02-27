CFE: ¿Cuánto tardará en regresar la luz en los cortes de marzo en estos municipios de Jalisco?

A través de un comunicado oficial, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó a la población que el próximo 5 de marzo se llevarán a cabo cortes de luz en algunos estados de Jalisco. La CFE indicó que el motivo de estos cortes de luz será derivado de la reubicación y modificación de estructuras, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica para hacer mantenimiento o reubicar estructuras de la red eléctrica para poder hacer mejoras al servicio. De acuerdo al comunicado, los trabajos previstos serán en algunas zonas de la Región Valles, Jalisco; estos son los tres municipios:El comunicado señala que los cortes de luz serán de las 9:00 a las 16:00 horas; es decir, tendrán una duración de siete horas.En el mismo comunicado, la CFE reafirmó su compromiso de que los trabajos se llevaran a cabo con las condiciones de seguridad necesarias y con el menor impacto posible para la población.Para cualquier reporte, duda o aclaración, comunícate al 071.Para el próximo corte de luz del 5 de marzo en los municipios de Jalisco: En San Juanito de Escobedo, Etzatlán y San Marcos se recomienda apagar y desenchufar los electrodomésticos, especialmente los de cocina y planchas. Cargar los dispositivos que necesites antes del corte. No olvides que, cuando regrese la luz, no conectes todos los aparatos al mismo tiempo para evitar sobrecargas. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS