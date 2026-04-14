Martes, 14 de Abril 2026

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Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el segundo Martes y Miércoles del Campo en Soriana de abril ¡Aprovecha las rebajas! 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la segunda semana del cuarto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

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Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Jitomate Saladete por kilo a $53.80 pesos
  • Mango atáulfo por kilo a $29.80 pesos
  • Cebolla blanca por kilo a $29.90 pesos
  • Aguacate hass por kilo a $53.90 pesos
  • Manzana Red Delicious por kilo a $35.80 pesos
  • Melón chino por kilo a $25.80 pesos
  • Toronja sangría por kilo a $28.50 pesos
  • Charola de fresas a $49.80 pesos
  • Calabaza italiana por kilo a $29.80 pesos
  • Lechuga romana por pieza a $18.90 pesos
  • Chile serrano por kilo a $68.80 pesos
  • Col blanca por kilo a $19.80 pesos
  • Flor de Jamaica por kilo a $169 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Pollo entero fresco por kilo a $44.90 pesos
  • Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $209 pesos
  • Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $112 pesos
  • Medallón de pechuga de pollo por kilo a $149 pesos
  • Filete de basa rojo por kilo a $64.90 pesos
  • Mero, cabrilla o baqueta por kilo a $199 pesos

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