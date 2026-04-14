Esta es la segunda semana del cuarto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate Saladete por kilo a $53.80 pesos

Mango atáulfo por kilo a $29.80 pesos

Cebolla blanca por kilo a $29.90 pesos

Aguacate hass por kilo a $53.90 pesos

Manzana Red Delicious por kilo a $35.80 pesos

Melón chino por kilo a $25.80 pesos

Toronja sangría por kilo a $28.50 pesos

Charola de fresas a $49.80 pesos

Calabaza italiana por kilo a $29.80 pesos

Lechuga romana por pieza a $18.90 pesos

Chile serrano por kilo a $68.80 pesos

Col blanca por kilo a $19.80 pesos

Flor de Jamaica por kilo a $169 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco por kilo a $44.90 pesos

Milanesa de res pulpa blanca por kilo a $209 pesos

Chuleta mixta de lomo de cerdo por kilo a $112 pesos

Medallón de pechuga de pollo por kilo a $149 pesos

Filete de basa rojo por kilo a $64.90 pesos

Mero, cabrilla o baqueta por kilo a $199 pesos

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OB