La Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) habilitó un servicio de transporte público especial hacia el Estadio AKRON con motivo del partido de repechaje de la Copa Mundial 2026 de la FIFA entre Nueva Caledonia y Jamaica. Las unidades se sumarán a la ampliación del horario del tren ligero y de Mi Macro Periférico.

Conoce todos los servicios de transporte y horarios para llegar al Nueva Caledonia vs Jamaica

"Loop Estadio"

Se trata de un servicio que operará el jueves 26 de marzo a partir de las 19:00 horas. Funcionará con seis unidades y partirá de las estaciones Estadio Chivas y Ciudad Judicial de Mi Macro Periférico; tomarán esta vialidad con dirección a avenida del Bosque para posteriormente tomar avenida del Bajío hacia el recinto deportivo. Posteriormente tomará avenida Vallarta para regresar a Periférico.

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Ruta especial "Loop Estadio". ESPECIAL / Setran

Además, Setran informó que tanto Mi Macro Periférico como el servicio "Loop Estadio" podrían extender su horario 30 minutos en caso de que el partido de repechaje termine más tarde del horario programado.

Llega con SITEUR al AKRON

En tanto, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) indicó que el horario de las Líneas 1, 2 y 3 del servicio de tren ligero extiende su horario hasta las 00:00 horas ; o bien una hora después de que termine el juego si es que hay tiempo extra en el cotejo.

El partido de repechaje, la Semifinal de las Clasificatorias para el Mundial, está programado para las 21:00 horas. El ganador disputará su boleto a la justa mundialista contra la República Democrática del Congo; quien gane este partido avanzará al Grupo K con Colombia, Portugal y Uzbekistán.

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FF