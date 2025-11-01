El día de mañana, domingo 2 de noviembre del 2025, dos carreras pedestres provocarán el desvío y pausa de algunas rutas del transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

De 6:30 a 7:30, con el parque Ex Penal de Oblatos al centro, se cerrará el cuadro formado por las calles Álvares del Castillo, Aldama, Pánfilo Pérez y Francisco de Ayza en la colonia Oblatos. El recorrido iniciará y terminará en la Preparatoria Número 3 de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Por otro lado, se realizará una carrera pedestre de 6:30 a 10:30 horas por la zona de Providencia y aledañas con el siguiente derrotero:

Salida y meta en avenida San Ignacio en su cruce con la avenida Vallarta, pasando por las siguientes calles: Francisco de Celada, Diagonal Golfo de Cortés, avenida México, Avenida Terranova, avenida Providencia, avenida Pablo Neruda y avenida Juan Palomar y Arias.

Ante este par de eventos deportivos, las siguientes rutas del transporte público modificarán sus derroteros:

C104, C109, C110 y vías, C121A, C121B, C136, C140, C70, L1 de Mi Transporte Tren Ligero, C01, C54, C107, T06-2, T08-C01, T18A Terranova, C64, C65, T08-C01, C05, C38-V1, C38-V2, C39 Alamedas de Zalatitán, C39-V1, C39-V2, C17, C36, C37-V1y C37-V2.

La recomendación de la Secretaría de Transporte Jalisco es considerar los cambios de trayecto en las horas en las que se realizarán las carreras pedestres.

Una vez terminado el paso del par de contingentes, y tras la liberación de los cierres viales, las rutas del transporte público antes mencionadas retomarán sus caminos habituales.

