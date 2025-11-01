Así lucen los panteones de Zapopan rumbo al Día de Muertos (FOTOS)

La Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan y otras dependencias de seguridad han dado inicio al operativo del Día de Muertos con motivo de contar con presencia de personal operativo en los diversos cementerios del municipio y del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Desde el día de hoy, en Zapopan se desplegarán 150 oficiales de Protección Civil y Bomberos, así como 22 unidades de emergencia para proteger las visitas de los ciudadanos a los recintos sagrados.

El operativo se realiza en coordinación con diversas dependencias del Gobierno de Zapopan para garantizar que las visitas a los panteones y el resto de las actividades se lleven a cabo sin inconvenientes.

Ante ello, se invita a las personas que planeen visitar los distintos cementerios del AMG, a mantenerse hidratadas y utilizar bloqueador solar. Una vez dentro de los cementerios, se exhorta a la población a evitar subirse o sentarse sobre las criptas, así como respetar las áreas acordonadas.

Ante cualquier situación, se puede solicitar ayuda del personal operativo desplegado o notificar a través del número global de emergencia 911 o a través del teléfono 33 3818 2203 de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan.

Revisa en esta nota la galería de fotos con imágenes de los cementerios de Zapopan.

OB