El gobierno de Jalisco asumirá gastos fúnebres tras volcadura de camión turístico en Nayarit

A través de sus redes sociales oficiales, y luego del lamentable hecho que suma al momento 11 personas lesionadas, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, compartió un mensaje en el cual lamentó lo sucedido, y afirmó, los gastos fúnebres que puedan resultar, así como los traslados que se puedan requerir, correrán a cargo del Gobierno de Jalisco.

"El Gobierno de Jalisco asumirá los costos funerarios y de traslado de las personas fallecidas así como de la atención médica de quienes resultaron heridos . Mantendremos comunicación con las familias afectadas para garantizar que no les falte nada en esta complicada situación", afirmó el mandatario estatal.

Por otra parte, también agradeció la comunicación sostenida con el estado vecino para la atención con oportunidad del percance y de las víctimas.

"Hemos mantenido comunicación en todo momento con el Gobernador de aquel estado, Miguel Ángel Navarro, a quien agradezco por su solidaridad y apoyo en estos difíciles momentos para las familias jaliscienses que resultaron afectadas", manifestó el gobernador de Jalisco.

En el mensaje, también recordó que hasta el corte más reciente suman, de manera preliminar, 11 personas quienes perdieron la vida, además de otras 21 quienes resultaron heridas, y quienes son atendidas en hospitales de Nayarit.

El percance sucedió alrededor de las 9:30 horas de este viernes en la carretera ramal libre Amatlán de Cañas, Nayarit–San Marcos, Jalisco, a la altura del kilómetro 7+500, en el estado de Nayarit.

De acuerdo con la información obtenida hasta el momento por ambas autoridades estatales, el percance se registró a la altura de la localidad de Pie de la Cuesta, municipio de Amatlán de Cañas, donde la unidad de turismo de la línea “Transportation” volcó fuera de la cinta asfáltica. La misma transportaba pasajeros procedentes del estado de Jalisco, quienes se dirigían a un centro recreativo en Nayarit.

YC