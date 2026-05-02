Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 2 de mayo determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan