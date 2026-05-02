Sábado, 02 de Mayo 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 2 de mayo determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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