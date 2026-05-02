Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este sábado 2 de mayo determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Lunes 4 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 5 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Sábado 9 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

