Sábado, 02 de Mayo 2026

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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 2 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 9%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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