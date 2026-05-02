Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 2 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 9%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

