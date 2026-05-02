Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este sábado 2 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 9%.Domingo 3 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Sábado 9 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos