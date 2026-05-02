Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 2 de mayo prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 11%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

