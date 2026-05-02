Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 2 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este sábado 2 de mayo prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 11%.Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey