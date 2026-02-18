Especialistas de cinco países participarán en Simposio de Derecho Colaborativo en Guadalajara

Guadalajara será sede del 1º Simposio de Derecho Colaborativo 2026, un encuentro internacional que combinará actividades virtuales los días 26 y 28 de febrero, así como sesiones presenciales el 6 y 7 de marzo en el Auditorio Ciudad Judicial (local).

El programa contempla talleres y ponencias con valor curricular de 20 horas y la participación de especialistas provenientes de Argentina, España, Brasil, Estados Unidos y México.

El encuentro busca posicionar en la agenda jurídica los mecanismos alternativos de solución de controversias, particularmente la negociación colaborativa, figura reconocida en la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, vigente en el País desde enero de 2024.

A diferencia del modelo tradicional en el que las partes acuden a tribunales y un juez impone una resolución —con el consecuente desgaste económico y emocional—, el derecho colaborativo propone procesos voluntarios, confidenciales y asistidos por abogados certificados, en los que las partes construyen acuerdos legales sin litigio.

La programación arrancará en formato virtual el 26 y 28 de febrero, con conferencias magistrales a cargo de referentes internacionales en la materia.

Posteriormente, el 6 y 7 de marzo, el simposio se trasladará de manera presencial al Auditorio Ciudad Judicial, donde se desarrollarán talleres especializados y mesas de análisis práctico dirigidas a abogados, facilitadores y operadores jurídicos.

Entre los ponentes confirmados figuran Guillermo Zepeda Lecuona, Robert Arthur, Juan Pablo Neve, Ernesto Samuel Rea Cano, Silvina Laura Dubini, Cecilia Valeros, Silvia Pardo, Inmaculada Campos, Juan Mambertí, Cristiane Martins, Constantino Rogelio del Río, Graciela Insua, Ariadna López, Juan María Luce, Verónica Cecilia Levrino, Horacio Hernández Torres y Rodolfo Guerrero Martínez.

El simposio contará con la presencia de representantes de organizaciones internacionales como el proyecto de litigio y análisis teórico-práctico del derecho colaborativo de la UBA Derecho; el Instituto Brasileño de Prácticas Colaborativas; la International Academy of Collaborative Professionals, de Estados Unidos; y la Red Europea de Prácticas Colaborativas, así como agrupaciones mexicanas dedicadas al impulso de estos mecanismos.

La apuesta central es fortalecer la capacitación de abogados colaborativos, figura que exige no sólo la patente profesional sino certificación específica en negociación colaborativa.

De acuerdo con los organizadores, la intervención de profesionales especializados garantiza certeza jurídica y acuerdos con plena validez legal, pero fuera de los procesos judiciales tradicionales.

El 1º Simposio de Derecho Colaborativo Guadalajara 2026 se plantea como un foro inédito que busca consolidar una cultura jurídica menos adversarial y más orientada a la construcción conjunta de soluciones.

Para solicitar informes e inscripciones, los interesados pueden consultar la página https://primeraescuelademediacionjalisco.com.

