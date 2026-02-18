Secturjal destaca crecimiento del turismo en Pueblos Mágicos

CORLa Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado dio a conocer que el año pasado Jalisco tuvo un crecimiento en visitantes , derrama económica, conectividad aérea e inversión hotelera.

En 2025, Jalisco cerró con 33.9 millones de visitantes, 3 por ciento más respecto a 2024, y una derrama económica de 76.6 mil millones de pesos, lo que significó un crecimiento del 1 por ciento.

Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo, destacó el crecimiento de la ocupación hotelera, la cual fue del 2 por ciento, aun y a pesar de que hubo más hoteles y más opciones de hospedaje en plataformas como Airbnb.

La funcionaria resaltó el crecimiento que se registró en los diferentes Pueblos Mágicos.

"Donde más crecimos fue precisamente en los Pueblos Mágicos, donde creció 8 por ciento la llegada de visitantes. Guadalajara creció uno por ciento; Puerto Vallarta, uno por ciento. Son crecimientos marginales, pero con la comparativa que les acabo de dar vemos que las grandes ciudades y los grandes destinos de playa se contrajeron; en los destinos emergentes, como los Pueblos Mágicos, nos permitió avanzar esos números", dijo.

En cuanto al desempeño del sector en 2025, Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo, afirmó que, a pesar de que fue un periodo complejo para la mayoría de los destinos, Jalisco reportó crecimiento .

"En Jalisco, en todos los indicadores salimos positivos. Cerró con prácticamente 34 millones de visitantes, que supone tres por ciento más de los que tuvimos en 2024. Tuvimos un crecimiento de uno por ciento en la derrama económica, con 76 mil 600 millones de pesos, y una ocupación que también creció dos por ciento, a pesar de tener más hoteles", dijo.

Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, señaló que el Gobierno de Jalisco apuesta al turismo, lo que genera confianza en los inversionistas porque ven a un gobernador del estado comprometido con el sector y con las acciones que generen inversión, desarrollo y condiciones de bienestar.

