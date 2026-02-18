Acuerdo entre SADER e industria busca estabilizar mercado de leche

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), en colaboración con Leche para el Bienestar y la Confederación Nacional Ganadera, ha establecido un plan de trabajo que se ha pactado también con la industria láctea, representada por la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC) y sus agremiados.

El objetivo principal del acuerdo es garantizar la comercialización de la producción de leche por parte de los productores durante los periodos de estacionalidad. Esta iniciativa busca asegurar el abasto nacional de leche y promover el crecimiento sostenible de toda la cadena productiva en México.

Entre las principales empresas lácteas participantes se encuentran DANONE, SELLO ROJO, GRUPO LACTALIS, ALPURA, SIGMA, SANTA CLARA, NESTLÉ y LALA. Estas compañías compran, en conjunto, más del noventa por ciento de la leche producida a nivel nacional, lo que subraya la relevancia de este acuerdo para el sector.

Ejes estratégicos del plan

Los temas abordados durante la reunión incluyen el fortalecimiento de la producción de leche en el país y énfasis en la mejora de la eficiencia a lo largo de toda la cadena de suministro, desde el rancho hasta el consumidor final.

Otro punto crucial del plan es brindar mayor certidumbre a los productores de leche, ofreciéndoles estabilidad en la comercialización de sus productos. La estabilidad económica es vital para que las unidades de producción puedan seguir operando de manera efectiva.

Se acordó la implementación de mecanismos permanentes de diálogo y seguimiento entre todas las partes involucradas. Estos espacios permitirán monitorear el progreso de las acciones y ajustar las estrategias según las necesidades del mercado y los productores.

Suman esfuerzos la industria láctea y el Gobierno de México, para impulsar el desarrollo del sector.

Jalisco y Aguascalientes se unen

Al concluir la reunión, Julio Berdegué Sacristán, secretario de la SADER, y Antonio Talamantes Geraldo, titular de Leche para el Bienestar, establecieron comunicación con los gobernadores de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel.

Mtro. Antonio Talamantes Geraldo, Director General de Leche para el Bienestar del Gobierno de México.

Ambos mandatarios estatales manifestaron su interés y voluntad de sumarse a esta importante iniciativa nacional. La adhesión de estos estados es significativa, dada su relevante contribución a la producción lechera del país y su impacto en la economía regional.

La colaboración a nivel estatal fortalecerá la implementación del plan en las regiones clave, maximizando sus beneficios. Este enfoque integrado busca asegurar un mercado más equitativo y eficiente para los productores de leche, y un suministro constante para los consumidores.

