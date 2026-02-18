Ayuntamiento de Tequila alerta de cobros indebidos a comerciantes

El Ayuntamiento de Tequila informó la noche de ayer que personas ajenas a la administración municipal están solicitando cobros de manera indebida, haciéndose pasar por funcionarios del gobierno local.

A través de sus redes sociales oficiales, la autoridad municipal precisó que ningún servidor público está facultado para requerir pagos fuera de los canales institucionales, y subrayó que cualquier trámite o contribución debe realizarse exclusivamente en la Tesorería.

“Se exhorta a la población a no dejarse engañar y a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión marcando al número 089”, señaló el Ayuntamiento en su comunicado.

Asimismo reiteró su compromiso con la legalidad, la transparencia y la seguridad de las y los comerciantes y dijo que se mantendrá atento para colaborar con las instancias correspondientes a fin de prevenir y atender este tipo de conductas ilícitas.

ESPECIAL

Cuestionado sobre este tema el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que se trata de una situación muy preocupante.

"Tenemos que investigar desde la Fiscalía, desde la Policía Estatal, la promesa nuestra, del gobierno federal y del gobierno municipal es que se acabaron las extorsiones en Tequila, no puede haber una sola extorsión más en Tequila, ni a grandes empresarios, ni a pequeños vendedores de jarritos de tequila a nadie ", afirmó.

Hace unos días en este municipio ubicado en la región Valles se registró la detención del exalcalde Diego Rivera Navarro y otros funcionarios acusados de extorsión y de estar ligados a un grupo de la delincuencia organizada. Además de ellos existen dos exfuncionarios prófugos de la justicia se trata del tesorero y el que fuera el jefe de gabinete.

